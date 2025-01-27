كيفية منع كسر البيض أثناء السلق؟ إليك الطريقة الصحيحة!

الوكيل الإخباري- تعد عملية سلق البيض من أسهل الطرق لإعداد البيض، لكن في بعض الأحيان قد يحدث كسر للقشرة أثناء السلق. فما هي الطريقة الصحيحة لتجنب ذلك؟

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تبدأ النصائح من اختيار البيض الطازج، حيث تكون القشرة أقوى وأقل عرضة للكسر. عند السلق، يجب وضع البيض برفق في الماء الساخن، ويفضل إضافة البيض إلى ماء بارد أولاً ثم تسخينه تدريجيًا.



يمكنك أيضًا إضافة قليل من الملح أو الخل إلى الماء أثناء السلق، حيث يساعد ذلك على تقوية القشرة.

أما بالنسبة للغليان، فيفضل تخفيف الحرارة بعد بدء الغليان للحفاظ على البيض من الاضطراب الزائد الذي قد يؤدي إلى كسره.



وأخيرًا، استخدم وعاءًا واسعًا يحتوي على كمية كافية من الماء لتمكين البيض من الطفو بحرية دون التصادم.