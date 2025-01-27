كيفية منع كسر البيض أثناء السلق؟ إليك الطريقة الصحيحة!

تبدأ النصائح من اختيار البيض الطازج، حيث تكون القشرة أقوى وأقل عرضة للكسر. عند السلق، يجب وضع البيض برفق في الماء الساخن، ويفضل إضافة البيض إلى ماء بارد أولاً ثم تسخينه تدريجيًا.
يمكنك أيضًا إضافة قليل من الملح أو الخل إلى الماء أثناء السلق، حيث يساعد ذلك على تقوية القشرة.
وأخيرًا، استخدم وعاءًا واسعًا يحتوي على كمية كافية من الماء لتمكين البيض من الطفو بحرية دون التصادم.
باتباع هذه النصائح، ستتمكن من سلق البيض بشكل مثالي دون أي كسر!
-
أخبار متعلقة
-
ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة تحت الماء بـ120 يوما
-
اكتشاف موجات كونية غريبة تشبه أصوات الطيور من أعماق الفضاء!
-
عض وعذب قطة.. فيديو لجزائري يقلب مواقع التواصل الاجتماعي
-
كم مرة يمكن إعادة استخدام زيت القلي بأمان؟
-
ما أكثر المطارات خطورة في العالم؟!
-
دراسة : 8 مهام يومية بسيطة قد تضيف 11 عاما إلى حياتك
-
أطول من إيفرست بـ 100 مرة..اكتشاف قمم عملاقة على كوكب الارض
-
الذكاء الاصطناعي يتجاوز الخط الأحمر: علماء يحذرون من 'التكاثر الذاتي'