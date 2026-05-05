كيف تتخلص من منظفات المطبخ بأمان؟

الوكيل الإخباري- حذر خبراء إدارة النفايات من التخلص العشوائي لعدد من منتجات التنظيف المنزلية الشائعة، مؤكدين أن بعضها لا ينبغي رميه في النفايات العادية أو سلة المهملات، بسبب احتوائه على مواد كيميائية خطرة قد تضر بالبيئة والصحة العامة.

وبحسب موقع BusinessWaste، فإن عددًا من عبوات التنظيف المستخدمة في المطابخ يمكن إعادة تدويرها، مثل زجاجات سائل غسل الأطباق ومساحيق الغسيل وبخاخات التنظيف، بشرط أن تكون فارغة تمامًا ومغسولة. كما يمكن إعادة تدوير بعض الأغطية والعبوات الكرتونية النظيفة، إضافة إلى علب معطرات الجو بعد تفريغها بالكامل، دون سحقها أو ثقبها.



في المقابل، شدد الخبراء على ضرورة عدم التخلص من بعض المنتجات مع النفايات المنزلية العادية، أبرزها: المنظفات المحتوية على المبيض، منظفات الأفران، مزيلات انسداد البالوعات، المطهرات القوية، مزيلات تلميع الأرضيات، بخاخات الرذاذ غير المفرغة بالكامل، وأي منتج يحمل تحذيرات بأنه سام أو أكّال أو مهيّج.



وأكدوا أن هذه المواد يجب التخلص منها عبر مراكز النفايات المنزلية الخطرة التابعة للبلديات، مع تجنب سكبها في الأحواض أو شبكات الصرف الصحي، لما قد تسببه من تلوث أو تفاعلات خطيرة.



وأشار خبراء إلى أن سوء التخلص من هذه المواد قد يعرّض الأفراد لمخاطر قانونية بموجب قوانين حماية البيئة في بعض الدول، إضافة إلى إمكانية فرض غرامات مالية في حال المخالفة.