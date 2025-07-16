الأربعاء 2025-07-16 11:43 ص
 

كيف تجعل المروحة تحارب حرارة الصيف بفعالية أكبر

غا
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري-  مع ارتفاع درجات الحرارة، يعتمد كثيرون على المراوح لتلطيف الأجواء داخل المنازل، خاصة في غياب أجهزة التكييف. إلا أن الاستخدام المتواصل للمروحة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يتحول الهواء في الغرفة إلى ساخن، وتصبح المروحة جزءًا من المشكلة بدلًا من الحل.

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ووفقًا لموقع "Hitachi" المختص بالتكنولوجيا، يمكن رفع كفاءة المروحة باتباع عدد من النصائح البسيطة والفعالة.

✅ نصائح لتحسين أداء المروحة في الجو الحار:
أعطِ المروحة فترة راحة بعد تشغيلها لفترات طويلة، خصوصًا في النهار.
راقب حرارة المحرك، وافصل المروحة إذا لاحظت سخونة زائدة.
لا ترش الماء داخل المروحة، فذلك قد يتلف المحرك أو الدينامو.
تجنب تحريك المروحة كثيرًا من مكان لآخر.
افحص كابل الكهرباء بانتظام، فالتلف قد يسبب سخونة زائدة.
نظف المروحة دوريًا، فالغبار يقلل من كفاءة التهوية ويزيد من سخونة الجهاز.

🧼 طريقة تنظيف المروحة بشكل صحيح:
الأدوات:
فرشاة ناعمة
بخاخ تنظيف
ماء دافئ وصابون
إسفنجة وقماش نظيف
قفازات يد


الخطوات:
افصل الكهرباء، وانزع الغطاء والمبيت.
نظّف الريش والمحرك من الأتربة باستخدام الفرشاة والبخاخ.
امسح الأجزاء بقطعة قماش مبللة، ثم جففها جيدًا.
أعد تركيب المروحة وتأكد من تثبيت الأجزاء جيدًا.

تنظيف المروحة بانتظام والحفاظ على تشغيلها بطريقة صحيحة لا يحسّن فقط كفاءة التبريد، بل يطيل عمر الجهاز ويجعل الأجواء داخل المنزل أكثر راحة في أيام الحر الشديد.

 

الوطن 

 
 
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