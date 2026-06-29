كيف تغيّر موقع المرأة في العالم العربي؟

الوكيل الإخباري- تشهد المرأة في العالم العربي خلال العقود الأخيرة تغيرات اجتماعية ملحوظة انعكست على دورها في الأسرة والمجتمع وسوق العمل.

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فقد توسعت فرص التعليم بشكل كبير، ما ساهم في زيادة وعيها بحقوقها وقدراتها، ودخولها مجالات مهنية كانت محدودة في السابق.



كما عززت التغيرات الاقتصادية والتقنية حضور المرأة في مجالات مثل التعليم والإعلام والطب وريادة الأعمال والعمل الرقمي.