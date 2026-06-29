كيف تغيّر موقع المرأة في العالم العربي؟

كما عززت التغيرات الاقتصادية والتقنية حضور المرأة في مجالات مثل التعليم والإعلام والطب وريادة الأعمال والعمل الرقمي.
وبشكل عام، تتجه مكانة المرأة في العالم العربي نحو مزيد من التمكين، مع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية لتعزيز دورها في التنمية.
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