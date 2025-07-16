لتوفير الكهرباء في منزلك.. لا تشغل المكيف تحت هذه الدرجة

الوكيل الإخباري- دعت الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة إلى مراعاة خصوصيات الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الرابعة عصرا، والتي تعرف بفترة ذروة استهلاك الطاقة بشكل جماعي، من خلال تأجيل استخدام بعض الآلات والمعدات.



وسعت الوكالة، من خلال حملة توعوية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحت شعار "استحفظ على طاقتك... تربح راحتك"، إلى تقديم حزمة من التوصيات، بينها وضع المكيّف عند مستوى 26 درجة لاستهلاك طاقة أقلّ مع إغلاق الأبواب والشبابيك.



واعتبرت الوكالة، في سياق متّصل، أنّ ضبط المكيّف عند الاستخدام درجة واحدة دون مستوى 26 درجة يؤدّي، وفق الدراسات، إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 7 بالمائة.



وحثّت الوكالة إلى حسن اختيار المكيّف عند الاقتناء، والذي يجب أن يكون وفق مساحة الفضاء الذي سيركز به وعدد النوافذ وكذلك الأشخاص الماكثين به إلى جانب التثبّت من تصنيف المكيّف مع تفضيل المقتصد منه للطاقة، والحرص على غلق النوافذ لتفادي زيادة استهلاك الطاقة.



ولاحظت من جهة أخرى، أنّ ترك جهاز التلفاز في حالة اشتغال لساعة إضافية في اليوم، يتسبّب في إهدار 20 بالمائة من الطاقة، وهو ما يساوي 170 مليون كيلواط، وخسارة 20 مليون دينار من الدعم المخصّص للطاقة.

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