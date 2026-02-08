لزيادة تركيز الطلاب على الدراسة.. اليكم هذه النصائح

الوكيل الإخباري- يُعد التركيز على الدراسة جانباً مهماً من المسيرة الأكاديمية ونجاح الطالب في المستقبل. اليوم، يمكن أن يجد معظم الطلاب صعوبة في الالتزام بالمسار الدراسي بسبب كثرة المشتتات.



وبحسب ما نشره موقع 21K School، يمكن لعادات الدراسة وإدارة الوقت والالتزام بروتين دراسي منضبط أن تساعد الطلاب على التركيز. كما أن التفكير في العادات والخطط المناسبة واتباع استراتيجيات مفيدة ربما يمهد الطريق لتحسين التركيز والقدرة على التعلم، كما يلي:



1- وضع روتين دراسي

من الجيد أن يعتاد الطالب على الدراسة، لأن عقله سيعتاد على أوقات التركيز. يُرسّخ الانضباط في حضور الدروس ويُقلل من التسويف. كما يُساعد روتين الدراسة على إدارة الوقت بشكل جيد، مما يضمن التوازن بين المراجعة والاستراحة والراحة والدراسة. من خلال وضع روتين، سيجد الطلاب الدراسة بسهولة ويسر.

2- تهيئة بيئة دراسية فعالة

تُساعد بيئة التعلم الإيجابية والفعّالة على التركيز. يجب أن تكون البيئة نظيفة وهادئة ومنظمة جيداً لتقليل عوامل التشتيت. يُساعد توفير الكتب والأدوات المكتبية في مكان واحد الطلاب على الحصول على ما يحتاجونه دون الحاجة إلى التنقل، مما يُساعد على تركيز الذهن أثناء الدراسة.



3- تجنب الإفراط في الأجهزة الرقمية

يمكن للهواتف الذكية أو الأجهزة الرقمية أن تُشتت الانتباه بسهولة من خلال الإشعارات ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل. لذا، يُنصح بترك الهاتف جانباً أثناء الدراسة لتوفير المزيد من الوقت للتركيز.