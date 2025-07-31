لسبب "صادم"... حديقة حيوانات تقتل عدداً كبيراً من القرود في ألمانيا

وصرّحت إدارة الحديقة أن الزيادة الكبيرة في أعداد القردة — والتي تجاوزت القدرة الاستيعابية للمنشأة — أدت إلى صراعات متكررة وإصابات بين الحيوانات. وبيّنت أن محاولات تحديد النسل لدى الإناث لم تحقق النتائج المرجوة.
وأوضح المدير داج إنكه أن الخيارات البديلة مثل إعادة القردة إلى البرية أو تسليمها إلى حدائق أخرى لم تكن متاحة.
وكانت الحديقة مصممة لاستيعاب 25 قرد بابون بالغًا، إلى جانب الصغار، إلا أن العدد تجاوز 40 قردًا في آخر إحصاء.
وفي رد فعل سريع، نظّم نشطاء وقفة احتجاجية داخل الحديقة، حيث اقتحم بعضهم الموقع وتسلقوا الأسوار، فيما ألصق آخرون أنفسهم بالأرض، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم باحتجازهم.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل 6 نباتات منزلية تخفف التوتر وتنشر الطاقة الإيجابية في المنزل
-
فقاعات وتقشر الطلاء.. أسباب شائعة ونصائح فعّالة لتجنبها
-
4 شباب يفقدون حياتهم في سباق دراجات خطير في مصر
-
نصيحة خاطئة كادت تودي بإصبع رضيع في الصين
-
شاهد أمريكي يتفاجأ بثعبان ضخم داخل حمام منزله
-
العراق تحذر من موجة غبار
-
أربعة حيتان ضخمة جرفتها المياه إلى سواحل اليابان إثر تسونامي - فيديو
-
لماذا تخاف القطط من الاستحمام بالماء ؟