لسبب "صادم"... حديقة حيوانات تقتل عدداً كبيراً من القرود في ألمانيا

الوكيل الإخباري- أثارت حديقة حيوان نورمبرج جنوب ألمانيا موجة غضب واحتجاجات، بعد إعلانها قتل 12 قرد بابون سليم بسبب "الاكتظاظ"، ما دفع نشطاء حقوق الحيوان إلى وصف القرار بأنه "غير قانوني" و"ناتج عن سوء إدارة"، بحسب ما نقلته الوكالة الألمانية.

اضافة اعلان



وصرّحت إدارة الحديقة أن الزيادة الكبيرة في أعداد القردة — والتي تجاوزت القدرة الاستيعابية للمنشأة — أدت إلى صراعات متكررة وإصابات بين الحيوانات. وبيّنت أن محاولات تحديد النسل لدى الإناث لم تحقق النتائج المرجوة.



وأوضح المدير داج إنكه أن الخيارات البديلة مثل إعادة القردة إلى البرية أو تسليمها إلى حدائق أخرى لم تكن متاحة.



وكانت الحديقة مصممة لاستيعاب 25 قرد بابون بالغًا، إلى جانب الصغار، إلا أن العدد تجاوز 40 قردًا في آخر إحصاء.



وفي رد فعل سريع، نظّم نشطاء وقفة احتجاجية داخل الحديقة، حيث اقتحم بعضهم الموقع وتسلقوا الأسوار، فيما ألصق آخرون أنفسهم بالأرض، قبل أن تتدخل الشرطة وتقوم باحتجازهم.