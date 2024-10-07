لسبب غريب.. شبان في هذه الدولة يتقاعدون قبل الثلاثين

الوكيل الإخباري- ظهر اتجاه جديد بين الشباب الصيني يدفعهم للتقاعد المبكر ومعظمهم لم يتجاوز سن الثلاثين، مع اختيار الريف كمكان للعيش بسبب جودة الطبيعة وأخذ استراحة من الحياة المتسارعة في المدن.

اضافة اعلان



ويوثق العديد من الشباب من أبناء الجيل Z وجيل الألفية في الصين حياتهم اليومية الريفية "التقاعدية" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلانهم أنهم تم تسريحهم من العمل أو تركوا العمل أو ببساطة أصبحوا عاطلين عن العمل.



هؤلاء "المتقاعدون" الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم ولدوا في التسعينيات أو العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ملفاتهم الشخصية، ينشرون رحلاتهم عبر الإنترنت بينما يشرعون في فترات راحة مهنية طويلة أو يظلون عاطلين عن العمل.

في العام الماضي، أقام متقاعد يبلغ من العمر 22 عاماً، ويطلق على نفسه اسم وينزي دادا، مسكناً في كوخ من الخيزران على حافة جرف في مقاطعة قويتشو الجبلية في الصين. وقال وينزي، الذي شغل سابقاً مجموعة متنوعة من الوظائف في إصلاح السيارات والبناء والتصنيع، لوسائل الإعلام المحلية إنه سئم التعامل مع الآلات كل يوم واستقال ليعود إلى مسقط رأسه. حاول العثور على وظيفة هناك لكنه لم يكن راضياً أبداً عن الخيارات.



كتب في ملفه الشخصي على Douyin، وفقاً لترجمة CNBC، "مع مرور الوقت، بدأت أفكر في معنى الحياة. الحياة لا تتعلق فقط بازدهار المدينة. هدوء الريف هو أيضاً نوع من الجمال"، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".



ومنذ انتقاله إلى الجبال، يقوم وينزي بتحميل مقاطع فيديو على حساب Douyin تُظهر كيف يطبخ ويحصد الخضروات ويحافظ على كوخه على قمة الجبل.



قال تشونغ تشي نين، أستاذ رئيس في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، إن 11.8 مليون خريج جامعي دخلوا سوق العمل هذا العام، وهو رقم قياسي، مما أدى إلى تكثيف المنافسة التي أدت إلى "انخفاض قيمة" الدرجات الجامعية. وبالنسبة للأفراد الذين لديهم شهادات وخبرات أقل، فقد أدى هذا إلى خفض فرصهم في الحصول على وظيفة.



بلغ معدل البطالة بين الشباب في الصين في أغسطس/آب رقماً قياسياً جديداً بلغ 18.8%، وهو أعلى مستوى منذ بدء نظام حفظ السجلات الجديد في ديسمبر. وهذا أعلى من 17.1% في يوليو. وجاءت البيانات الأخيرة وسط سلسلة من الإشارات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال حيث يواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم النضال مع ضعف الطلب المحلي والتباطؤ في قطاع الإسكان.



ليست وظائفهم المثالية

قال كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سنغ الصين، دان وانغ، إن قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي كانت تستوعب العديد من الخريجين الجدد تقلصت بشكل حاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وخاصة العقارات والتمويل. وقال وانغ إنه في حين تتوفر وظائف ذات أجور أقل في المدن مثل التوصيل أو طلب الركوب، فإن الشباب المتعلمين لا يريدونها ويفضلون الجلوس على الهامش.

هناك أيضاً وظائف متاحة في قطاع التصنيع، لكن كيو جين، الأستاذة المساعدة في الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، قالت إن الشباب لا يريدون هذه الأدوار أيضاً.

وقالت: "إنهم يفضلون الجلوس في المنزل مع والديهم [و] الانتظار للحصول على وظيفة أفضل".

قال وانغ من بنك هانغ سنغ الصيني إن مثل هذه الاتهامات، على الرغم من كونها غير عادلة، فهي مفهومة في الثقافة والسياق المجتمعي الصيني.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التعليم هو عادة أكبر استثمار للأسرة بصرف النظر عن الإسكان، "إنهم يتعرضون للتوبيخ لأن الصينيين يميلون إلى الاعتقاد بأن من يحصل على تعليم عالٍ يجب أن يستخدم ذلك بعد ذلك ويعمل بجد".