لصوص يقتحمون بـ 'سيارتهم' متجر مجوهرات في كندا-فيديو

وتُظهر اللقطات المتداولة كذلك شظايا زجاج واجهة المتجر وهي تطاير إلى داخله، كما يمكن رؤية المصابيح الخلفية لسيارة رياضية كبيرة، فيما يركض المالك نحو السيارة وهو يصرخ بينما يدخل 3 أشخاص ملثمين على الأقل إلى المتجر المتضرر.
وحمل أحد اللصوص ما يبدو أنه مطرقة كبيرة، بينما يحاول المالك مواجهة الاثنين الآخرين، كما حمل أحد المشتبه بهم سلاحًا في يده، وفي النهاية، يذهب أحد اللصوص إلى نافذة العرض الزجاجية وينجح في تحطيمها.
⬅️ خلال الاقتحام، حوصر موظف تحت الحطام لكنه نجا دون إصابات خطيرة.
⬅️ الشرطة تبحث عن المشتبه بهم وتحقق في استخدام… pic.twitter.com/W8fu8hpWqc
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