لغز رياضي بسيط يربك رواد السوشيال ميديا

24 ÷ 6 × 6 ÷ 3
وانقسمت الآراء بين من يرى أن الناتج 8 وآخرين قالوا إنه 2.
وأكد مختصون أن الحل الصحيح يعتمد على قاعدة ترتيب العمليات الحسابية (PEMDAS)، حيث تُنفذ القسمة والضرب من اليسار إلى اليمين، ليكون الناتج النهائي 8.
وأرجعوا سبب الخلاف إلى سوء ترتيب العمليات لدى البعض رغم بساطة المسألة.
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