لغز رياضي بسيط يربك رواد السوشيال ميديا

الوكيل الإخباري- أشعل لغز رياضي بسيط جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول ناتج المعادلة:

24 ÷ 6 × 6 ÷ 3

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وانقسمت الآراء بين من يرى أن الناتج 8 وآخرين قالوا إنه 2.



وأكد مختصون أن الحل الصحيح يعتمد على قاعدة ترتيب العمليات الحسابية (PEMDAS)، حيث تُنفذ القسمة والضرب من اليسار إلى اليمين، ليكون الناتج النهائي 8.