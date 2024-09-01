"للسيدات فقط".. مقهى يستهوي نساء بلدة تركية

ولاقى المقهى إقبالا كبيرا منذ افتتاحه، حيث يوفر بيئة آمنة ومريحة للنساء، وفقا لوكالة أناضول.
تقول نازلي، في حديث مع الأناضول، إنها وشقيقتها افتتحتا المقهى في مايو/ أيار الماضي، وبفضله أقامتا العديد من الصداقات والعلاقات الاجتماعية.
وتوضح نازلي أن فكرة افتتاح مقهى مخصص للنساء جاءت من رغبتهما في توفير بيئة أكثر راحة للزبائن من النساء.
وتضيف: "بالطبع بإمكان النساء ارتياد المقاهي المختلطة، ولكن من حقهن أيضا أن يكون لهن مقهى خاص بهن يشعرن فيه براحة أكبر".
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