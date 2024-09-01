"للسيدات فقط".. مقهى يستهوي نساء بلدة تركية

الوكيل الإخباري- افتتحت الشقيقتان نازلي شيمشك وآرزو قليج مقهى نسائيا حصريا في منطقة برهانية السياحية في ولاية باليكسير غرب تركيا، ليصبح ملاذا جديدا للسيدات الباحثات عن مكان للاستراحة والتواصل.



ولاقى المقهى إقبالا كبيرا منذ افتتاحه، حيث يوفر بيئة آمنة ومريحة للنساء، وفقا لوكالة أناضول.

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وقررت الشقيقتان الانتقال من مدينة إسطنبول إلى باليكسير قبل عام ونصف، واختارتا موقعا مميزا بالقرب من الشاطئ بمنطقة "حي المعلمين" لإنشاء هذا المقهى الفريد من نوعه.







تقول نازلي، في حديث مع الأناضول، إنها وشقيقتها افتتحتا المقهى في مايو/ أيار الماضي، وبفضله أقامتا العديد من الصداقات والعلاقات الاجتماعية.



وتوضح نازلي أن فكرة افتتاح مقهى مخصص للنساء جاءت من رغبتهما في توفير بيئة أكثر راحة للزبائن من النساء.

وتقول: "يتمتع الرجال بحرية أكبر في العديد من المجالات، ونحن نتطلع إلى منح النساء أيضا المزيد من الحرية والراحة".