لماذا تخاف القطط من الاستحمام بالماء ؟

🔬 لا توجد أبحاث علمية حاسمة، لكن خبراء سلوك الحيوان يشيرون إلى عوامل تطورية وسلوكية:
🐾 القط البري الإفريقي (سلف القطط الأليفة) عاش في بيئات صحراوية، حيث لم يكن للماء دور في الصيد أو البقاء.
🧪 الماء يزعج القطط لأنه يثقل الفرو ويعيق الحركة، مما يُشعر القطة بالضعف.
👃 كما يمكن أن يؤثر على حاسة الشم القوية لديها أو يُخفي الفيرومونات الطبيعية، مما يسبب التوتر.
🧒 تجارب الطفولة تلعب دورًا كبيرًا: القطة التي تتعرض للماء في سن مبكر قد تتقبله لاحقًا، حسب شخصيتها.
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