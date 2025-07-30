لماذا تخاف القطط من الاستحمام بالماء ؟

الوكيل الإخباري- من المعروف أن معظم القطط المنزلية تكره الماء، على عكس بعض السلالات مثل "التركي فان" و"الماين كون" التي تستمتع بالسباحة. لكن ما سبب هذا النفور الشائع؟

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🔬 لا توجد أبحاث علمية حاسمة، لكن خبراء سلوك الحيوان يشيرون إلى عوامل تطورية وسلوكية:

🐾 القط البري الإفريقي (سلف القطط الأليفة) عاش في بيئات صحراوية، حيث لم يكن للماء دور في الصيد أو البقاء.

🧪 الماء يزعج القطط لأنه يثقل الفرو ويعيق الحركة، مما يُشعر القطة بالضعف.

👃 كما يمكن أن يؤثر على حاسة الشم القوية لديها أو يُخفي الفيرومونات الطبيعية، مما يسبب التوتر.

🧒 تجارب الطفولة تلعب دورًا كبيرًا: القطة التي تتعرض للماء في سن مبكر قد تتقبله لاحقًا، حسب شخصيتها.