الأربعاء 2025-07-30 11:44 ص
 

لماذا تخاف القطط من الاستحمام بالماء ؟

ال
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   من المعروف أن معظم القطط المنزلية تكره الماء، على عكس بعض السلالات مثل "التركي فان" و"الماين كون" التي تستمتع بالسباحة. لكن ما سبب هذا النفور الشائع؟

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🔬 لا توجد أبحاث علمية حاسمة، لكن خبراء سلوك الحيوان يشيرون إلى عوامل تطورية وسلوكية:
🐾 القط البري الإفريقي (سلف القطط الأليفة) عاش في بيئات صحراوية، حيث لم يكن للماء دور في الصيد أو البقاء.
🧪 الماء يزعج القطط لأنه يثقل الفرو ويعيق الحركة، مما يُشعر القطة بالضعف.
👃 كما يمكن أن يؤثر على حاسة الشم القوية لديها أو يُخفي الفيرومونات الطبيعية، مما يسبب التوتر.
🧒 تجارب الطفولة تلعب دورًا كبيرًا: القطة التي تتعرض للماء في سن مبكر قد تتقبله لاحقًا، حسب شخصيتها.

 

ارم نيوز  

 
 
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