لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟

وبحسب أطباء بيطريين، فإن هذا التصرف يُعد أحد أوضح تعبيرات التعلّق والارتباط لدى القطط. وأوضح الطبيب البيطري مارك ويست أن القطة تختار مكان صاحبها تحديدًا لأنه يحمل رائحته، ما يمنحها شعورًا بالأمان والطمأنينة.
وأشار إلى أن القطط لا ترى في أصحابها مجرد مصدر للطعام، بل تعتبرهم مصدر ثقة وأمان، وتبحث عن هذا الإحساس أكثر من بحثها عن الراحة الجسدية، حتى لو كان المكان ضيقًا أو أقل راحة من غيره.
وأضاف أن الرائحة المألوفة لصاحب القطة تجعلها تشعر بالانتماء، وتمنحها إحساسًا بأن البيئة من حولها آمنة ومستقرة.
-
أخبار متعلقة
-
صدفة تنقذ حياة.. انتشال رجل عالق في شق صخري بعمق 5 أمتار بأمريكا
-
هجوم تمساح يُصيب شاباً بجروح خطيرة في أستراليا
-
"قرش الأنمي" في إسبانيا.. ملامح غريبة ومفاجأة مرعبة داخل أحشائه - صور
-
مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو
-
لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو
-
حادثة طعن في مقهى بمخبز في سامسون بتركيا - فيديو
-
كاميرا توثّق اعتداء طالب ابن مسؤول على زميله بكرسي في الصين
-
روسيا تحت الحصار الأبيض.. الثلوج تبتلع الطوابق الأربعة الأولى من المباني - فيديو