الأربعاء 2026-01-21 12:31 م

لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟

الأربعاء، 21-01-2026 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   قد تبدو تصرفات القطط اليومية غريبة أو طريفة، لكن استيلاء القطة على مكان صاحبها على الأريكة أو السرير يحمل دلالة عاطفية عميقة، وليس سلوكًا عشوائيًا كما يعتقد البعض.

وبحسب أطباء بيطريين، فإن هذا التصرف يُعد أحد أوضح تعبيرات التعلّق والارتباط لدى القطط. وأوضح الطبيب البيطري مارك ويست أن القطة تختار مكان صاحبها تحديدًا لأنه يحمل رائحته، ما يمنحها شعورًا بالأمان والطمأنينة.


وأشار إلى أن القطط لا ترى في أصحابها مجرد مصدر للطعام، بل تعتبرهم مصدر ثقة وأمان، وتبحث عن هذا الإحساس أكثر من بحثها عن الراحة الجسدية، حتى لو كان المكان ضيقًا أو أقل راحة من غيره.


وأضاف أن الرائحة المألوفة لصاحب القطة تجعلها تشعر بالانتماء، وتمنحها إحساسًا بأن البيئة من حولها آمنة ومستقرة.

 

ارم نيوز 

 
 


ل

ل

قف

ن

45ف

