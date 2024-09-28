لماذا يرسم البيض المقلي؟.. فنان بريطاني يروي قصة نجاح غريبة

الوكيل الإخباري- يتسم دانيال هالكسورث بسترته الرمادية وقميصه المنفوش أمام الكاميرا، وهو يجلس في مطبخه بجوار إحدى لوحاته للبيض المقلي، التي تظهر على حامل على الطاولة، بينما يروي قصة نجاح غريبة في رسم البيض.

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رسم دانيال هالكسورث مئات لوحات البيض المقلي، ووفقًا لمقابلته مع "بي بي سي"، فقد باع الفنان، الذي يرسم لوحات زيتية واقعية للبيض المقلي الذي يعده مع شريكته، أكثر من 600 بيضة حتى الآن.

وعندما بدأ دانيال في رسم الطعام لأول مرة، لم يتوقع أبدًا أنه سينتهي به الأمر إلى كسب لقمة العيش من صفار البيض، وقد جمع الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، والذي يعيش في شيفيلد البريطانية، 41000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل تصميماته.



تزين أعماله الآن جدران عشاق البيض في جميع أنحاء العالم، وحتى ظهرت في إعلان Hellmann's Super Bowl لعام 2024. بينما كان هالكسورث منخرطًا في الفن طوال معظم حياته، كانت لوحة قديمة رسمها في منزل والديه هي التي غيرت مسار حياته المهنية تمامًا. ففي أحد الأيام، قرر رسم مجموعة من الأشياء اليومية، بما في ذلك الأحذية وصنبور الحمام وكعكة مثلجة وبيضة مقلية، وأثناء الإغلاق خلال الجائحة، بدأ في بيع فنه بعد أن فقدت صديقته كاز هايغ وظيفتها في البيع بالتجزئة.



قال هالكسورث: "اختفت فرصي في العرض أو البيع في المتاجر، وقد باعت شريكتي الكثير من ملابسها للمساعدة في دفع الإيجار ونشرت فني عبر الإنترنت". وأضاف أن لوحة البيض بيعت بسرعة لشخص محلي، لكن طلبات الشراء استمرت في التدفق. اقترحت هايغ أن يرسم ببساطة واحدة أخرى وعرضت عليه قلي بيضة ليستخدمها كموضوع، والآن، بعد أربع سنوات، رسم 615 شكلًا مختلفًا من البيض المقلي، بعضها مقسم، وبعضها مخلل، وبعضها مزدوج الصفار، كبير وصغير أو في مقلاة، وكلها نالت إعجاب عملائه وشهدت طلبًا كبيرًا.



بعد الانتهاء من استخدامها للإلهام، يأكل الزوجان وكلبهما "سيد البيض". قال هالكسورث: "نتناول البيض في وجبة الإفطار مرتين في الأسبوع - عادةً مع الأفوكادو أو السبانخ على الخبز المحمص - ونلتقط بعض الصور المرجعية بمجرد قليها قبل تناولها. عادة ما يحوم سيد حول المقلاة ويبدو منتظرًا، لذا فهو يمضغ القليل من الطعام حتى لا يُستبعد."



يرسم هالكسورث في شقته في شيفيلد حيث يعيش مع صديقته وكلبهما. وفقًا لـ "خريطة البيض" التي أنشأتها صديقته، فإن عمله، الذي يتم إصداره عادةً على دفعات يوم الجمعة، تم شحنه إلى 30 دولة مختلفة، ومن بين المالكين الفخورين بعض المشاهير، ولتسلية هالكسورث، شخص يعيش في شارع بيكون وشخص لقبه هو "إيغ" (بيضة بالإنجليزية). في وقت سابق من هذا العام، ظهر أحد إبداعاته في إعلان سوبر بول لعلامة المايونيز Hellmann مع الممثلة والممثلة الكوميدية كيت ماكينون ومايو كات. ويرسم هالكسورث أيضًا عناصر أخرى مرتبطة بالطعام، لكن بيضه المقلي هو الأكثر شهرة.



يقول: "لقد وجدت أن الناس حريصون للغاية على اختيار البيض. فبعضهم يفضله مقرمشًا، وبعضهم يفضله ناعمًا. كما أصبحت الأفوكادو شائعة جدًا في مرحلة ما، كقطع مصاحبة". وعلى الرغم من رسم مئات البيض المقلي، قال هالكسورث إنه لم يفقد حماسه للموضوع، واستطرد: "ما زلت أستمتع به كما كنت دائمًا. في كل مرة أرسم فيها بيضة، أشعر وكأنني أرسم البيضة الأولى مرة أخرى".