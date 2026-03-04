لماذ يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟

الوكيل الإخباري- وجد باحثون أن الاستمرار في تناول الطعام رغم الشعور بالشبع ليس نتيجة ضعف في الإرادة، بل هو استجابة تلقائية للدماغ لا يمكن التحكم بها، حتى لدى الأشخاص الأكثر قدرة على ضبط أنفسهم.

ويأتي هذا الكشف في وقت تتزايد فيه مخاوف وباء السمنة عالميا، ما يضع البحث عن حلول لهذه المشكلة الصحية في صدارة الأولويات.

واعتمد الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة إيست أنجليا (UEA) البريطانية ونشرت في مجلة Appetite، على مراقبة أكثر من 70 متطوعا باستخدام فحوصات الدماغ بتخطيط أمواج الدماغ، أثناء خوضهم لعبة تفاعلية صممت خصيصا لدراسة العلاقة بين المكافأة والطعام، وشملت أطعمة شهية مثل الحلويات والشوكولاتة ورقائق البطاطس والفشار.



وفي منتصف التجربة، قدم الباحثون للمشاركين وجبة دسمة من أحد هذه الأطعمة حتى وصلوا إلى مرحلة الشبع التام، حيث لم يعودوا يشعرون بأي رغبة في تناول المزيد، بل ولم يعودوا يقدرون قيمة الطعام الذي تناولوه بنفس الدرجة.



لكن النتائج كانت مفاجئة، حيث أظهرت فحوصات الدماغ أن المناطق المرتبطة بالمكافأة واصلت نشاطها الكهربائي بنفس القوة والاستجابة لصور الطعام غير المرغوب فيه، وكأن شيئا لم يتغير على الإطلاق رغم امتلاء المعدة تماما.