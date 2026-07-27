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مأساة في الجزائر.. تسميم قطيع إبل يثير غضباً واسعاً

سبي
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 12:02 م
الوكيل الإخباري-   أثارت حادثة تعمّد فلاح جزائري تسميم قطيع من الإبل في ولاية المنيعة جنوب الجزائر موجة غضب واسعة، بعد تداول مقطع فيديو يوثق قيامه بسكب مادة "الأسيد" في أحواض الشرب، ما تسبب في نفوق عدد من الحيوانات بعد رعيها في محاصيله الزراعية.اضافة اعلان


وعلى خلفية الحادثة، تحركت مديرية المصالح الفلاحية بولاية المنيعة الجزائرية قضائيًا لملاحقة المتورطين، باعتبار أن مادة "الأسيد" مركب حمضي خطير قد يؤدي إلى أضرار بالغة للحيوانات والبيئة.

وبرر الفلاح تصرفه بتضرر محاصيله الزراعية، إلا أن الواقعة قوبلت بإدانة واسعة من سكان المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات، مؤكدين أن معالجة الأضرار الزراعية يجب أن تتم عبر الوسائل القانونية.

كما حذّر ناشطون من تداعيات استخدام المواد السامة في المناطق الصحراوية، مشيرين إلى أن تلويث أحواض المياه قد يشكل خطرًا على الحيوانات البرية والطيور والرحالة في صحراء المنيعة، مطالبين بتكثيف التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
 
 


gnews

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