مأساة وفاة طبيبين مخطوبين تقلب 'التواصل' في مصر لدفتر عزاء

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وانتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة أسماء إبراهيم عبداللطيف (24 عامًا)، وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) من مركز ميت سلسيل، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة أثناء سيرهما.
وخيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع معرفة الكثيرين بقصة الحب والنجاح التي جمعت بين الشاب والفتاة.
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