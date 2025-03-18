مأساة وفاة طبيبين مخطوبين تقلب 'التواصل' في مصر لدفتر عزاء

الوكيل الإخباري- في واقعة مأساوية، لقي طبيبان شابان مصرعهما إثر حادث انقلاب سيارتهما بإحدى الترع على طريق ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية شمال مصر.

اضافة اعلان



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وانتقلت قوات الشرطة إلى الموقع، وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة أسماء إبراهيم عبداللطيف (24 عامًا)، وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) من مركز ميت سلسيل، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة أثناء سيرهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، كما تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ميت سلسيل المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

فيما أكد أحد أهالي القرية أن الطبيبين كانا يجهزان حفل زفافهما خلال الفترة القادمة، وقبل وفاتهما كانا عائدين من العمل سويا، وكان العروسان تربطهما علاقة حب قوية.

من جانبها، نعت نقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية وفاة الطبيبين، وقالت النقابة في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة أطباء الدقهلية طبيب وطبيبة امتياز الدفعة 57 طب جامعة المنصورة الدكتور حمدي السيد عبدالحميد والدكتورة أسماء إبراهيم عبداللطيف إثر حادث انقلاب سيارتهما في ترعة البحر الجديد طريق الكردي ميت سلسيل".



وخيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع معرفة الكثيرين بقصة الحب والنجاح التي جمعت بين الشاب والفتاة.