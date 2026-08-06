مؤثر مكسيكي يُقتل أمام متابعيه خلال بث مباشر - فيديو

الوكيل الإخباري- تحوّل بث مباشر للمؤثر المكسيكي سيزار جاستيلوم إلى مأساة، بعدما قُتل بالرصاص أثناء ظهوره مع أصدقائه أمام مطعم للوجبات السريعة في مدينة كولياكان بولاية سينالوا.

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وأعلنت السلطات المكسيكية مقتل جاستيلوم، الذي يتابعه نحو 600 ألف شخص على "تيك توك"، بعد أن أطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار عليه خلال البث المباشر، قبل أن يلوذا بالفرار.



وباشرت السلطات المكسيكية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، في وقت تشهد فيه ولاية سينالوا أعمال عنف متواصلة مرتبطة بالجريمة المنظمة.