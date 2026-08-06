مؤثر مكسيكي يُقتل أمام متابعيه خلال بث مباشر - فيديو

وأعلنت السلطات المكسيكية مقتل جاستيلوم، الذي يتابعه نحو 600 ألف شخص على "تيك توك"، بعد أن أطلق مجهولان يستقلان دراجة نارية النار عليه خلال البث المباشر، قبل أن يلوذا بالفرار.
وباشرت السلطات المكسيكية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، في وقت تشهد فيه ولاية سينالوا أعمال عنف متواصلة مرتبطة بالجريمة المنظمة.
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