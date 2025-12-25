مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمؤذن المسجد النبوي الشيخ فيصل نعمان وهو يردد الأذان على فراش الموت.



وظهر نعمان الذي توفي قبل أيام في الفيديو وهو يقوم بتلاوة الأذان من على فراشه في المستشفى. وانتشر الفيديو على نطاق واسع.

اضافة اعلان



رحمه الله،

وهو على سرير المرض، يرفع الأذان بصوتٍ خافت

مشهدٌ يختصر عمرًا طويلاً قضاه مع الأذان بـ

صوتٌ فريد، سيبقي محفورًا في ذاكرة أهل المدينة،

صوتٌ لم يكن نداء وقتٍ فحسب، بل طمأنينة، وسكينة، ورفقة عمر

رحمه الله ورفع درجته. كان فضيلة الشيخ الريس فيصل نعمانرحمه الله،وهو على سرير المرض، يرفع الأذان بصوتٍ خافتمشهدٌ يختصر عمرًا طويلاً قضاه مع الأذان بـ #المسجد_النبوي الشريف.صوتٌ فريد، سيبقي محفورًا في ذاكرة أهل المدينة،صوتٌ لم يكن نداء وقتٍ فحسب، بل طمأنينة، وسكينة، ورفقة عمررحمه الله ورفع درجته. pic.twitter.com/OvMgr3Al93 December 24, 2025



وكتب أحد النشطاء: "كان فضيلة الشيخ الريس فيصل نعمان رحمه الله، وهو على سرير المرض، يرفع الأذان بصوتٍ خافت مشهدٌ يختصر عمرًا طويلاً قضاه مع الأذان بـ المسجد النبوي الشريف. صوتٌ فريد، سيبقي محفورًا في ذاكرة أهل المدينة، صوتٌ لم يكن نداء وقتٍ فحسب، بل طمأنينة، وسكينة، ورفقة عمر رحمه الله ورفع درجته".



وتوفي مؤذن الحرم النبوي مساء يوم الاثنين 22 ديسمبر نتيجة وعكة صحية ألمت به.



وقد نقل بنتيجتها إلى أحد المستشفيات في المدينة المنورة ليتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وشهدت حالته بحسب ما نقله الفريق الطبي المعالج، تحسنا نسبيا وملحوظا في البداية، لكن سرعان ما تدهورت صحته بشكل مفاجئ، ليعلن بعد ذلك عن وفاته بشكل رسمي.