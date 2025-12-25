مؤذن المسجد النبوي يردد الأذان على فراش الموت - فيديو

وظهر نعمان الذي توفي قبل أيام في الفيديو وهو يقوم بتلاوة الأذان من على فراشه في المستشفى. وانتشر الفيديو على نطاق واسع.
رحمه الله،
وهو على سرير المرض، يرفع الأذان بصوتٍ خافت
مشهدٌ يختصر عمرًا طويلاً قضاه مع الأذان بـ #المسجد_النبوي الشريف.
صوتٌ فريد، سيبقي محفورًا في ذاكرة أهل المدينة،
صوتٌ لم يكن نداء وقتٍ فحسب، بل طمأنينة، وسكينة، ورفقة عمر
رحمه الله ورفع درجته. pic.twitter.com/OvMgr3Al93
وكتب أحد النشطاء: "كان فضيلة الشيخ الريس فيصل نعمان رحمه الله، وهو على سرير المرض، يرفع الأذان بصوتٍ خافت مشهدٌ يختصر عمرًا طويلاً قضاه مع الأذان بـ المسجد النبوي الشريف. صوتٌ فريد، سيبقي محفورًا في ذاكرة أهل المدينة، صوتٌ لم يكن نداء وقتٍ فحسب، بل طمأنينة، وسكينة، ورفقة عمر رحمه الله ورفع درجته".
وتوفي مؤذن الحرم النبوي مساء يوم الاثنين 22 ديسمبر نتيجة وعكة صحية ألمت به.
وقد نقل بنتيجتها إلى أحد المستشفيات في المدينة المنورة ليتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وشهدت حالته بحسب ما نقله الفريق الطبي المعالج، تحسنا نسبيا وملحوظا في البداية، لكن سرعان ما تدهورت صحته بشكل مفاجئ، ليعلن بعد ذلك عن وفاته بشكل رسمي.
ويُعد الشيخ من أبرز الأصوات التي أدت الأذان لسنوات في المسجد النبوي، كما أنه يمثل امتدادا تاريخيا لعائلته التي اشتهرت وعرفت بخدمة إقامة الأذان ضمن الحرم النبوي، لأكثر من قرن. وعقب وفاته، نعاه عدد بارز من طلبة العلم والدعاة ورواد منصات التواصل الاجتماعي.
