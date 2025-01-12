مئات الركاب يهربون من طائرة فشلت في الإقلاع بأمريكا - فيديو

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "مترو" Metro البريطانية، فقد تم نشر ما لا يقل عن خمس شرائح طوارئ أثناء إخلاء الركاب لطائرة من طراز "بوينغ 757-300" على مدرج مطار "هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث ركاباً ملفوفين ينزلون على الشرائح ويركضون عبر الثلوج على المدرج.
وقالت شركة الطيران الأميركية: "اتبع طاقم طيران دلتا الإجراءات المعمول بها لتعليق إقلاع الرحلة بعد إشارة تفيد بوجود مشكلة في المحرك".
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