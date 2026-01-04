ماسك يكشف عدد الصواريخ التي سيتمكن مصنعه الجديد من إنتاجها

جاء ذلك في تعليق لماسك على منشور لأحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي أشار إلى أن شركة "سبيس إكس" تعتزم إنتاج الصواريخ بوتيرة تضاهي صناعة الطائرات. وأوضح المستخدم أن مجمع "جيغاباي" في مدينة "ستاربيس" جنوب ولاية تكساس الأمريكية سيمكن الشركة من تسريع وتيرة إنتاج صواريخ "ستارشيب"، مقدرًا القدرة الإنتاجية بـ"حوالي ألف صاروخ سنويًا".
ورد ماسك على هذا التقدير قائلاً: "نعم، وبكميات كبيرة. ربما يصل العدد إلى 10 آلاف صاروخ سنويًا".
يُذكر أن "ستاربيس" (Starbase) هو مجمع فضائي بالقرب من مدينة براونزفيل على ساحل خليج المكسيك في ولاية تكساس، وهو مخصص لإطلاق مركبة الفضاء العملاقة "ستارشيب".
ويخطط أن تكون المدينة موطنًا لشركة "سبيس إكس" للصواريخ والمشاريع الفضائية التابعة لإيلون ماسك، ويقيم فيها موظفو الشركة وعائلاتهم. ومن المتوقع أن يتمكّن ماسك من تسريع خطط التطوير والتي تشمل التخطيط العمراني والبناء.
روسيا اليوم
