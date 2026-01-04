الأحد 2026-01-04 10:27 م

ماسك يكشف عدد الصواريخ التي سيتمكن مصنعه الجديد من إنتاجها

ماسك يكشف عدد الصواريخ التي سيتمكن مصنعه الجديد من إنتاجها
ماسك يكشف عدد الصواريخ التي سيتمكن مصنعه الجديد من إنتاجها
الأحد، 04-01-2026 09:24 م
الوكيل الإخباري-  صرح الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بأن منشأة تجميع الصواريخ المستقبلية "غيغاباي"، والتي تبنيها شركة "سبيس إكس"، ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى نحو 10 آلاف صاروخ "ستارشيب" سنويًا.اضافة اعلان


جاء ذلك في تعليق لماسك على منشور لأحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي أشار إلى أن شركة "سبيس إكس" تعتزم إنتاج الصواريخ بوتيرة تضاهي صناعة الطائرات. وأوضح المستخدم أن مجمع "جيغاباي" في مدينة "ستاربيس" جنوب ولاية تكساس الأمريكية سيمكن الشركة من تسريع وتيرة إنتاج صواريخ "ستارشيب"، مقدرًا القدرة الإنتاجية بـ"حوالي ألف صاروخ سنويًا".

ورد ماسك على هذا التقدير قائلاً: "نعم، وبكميات كبيرة. ربما يصل العدد إلى 10 آلاف صاروخ سنويًا".

يُذكر أن "ستاربيس" (Starbase) هو مجمع فضائي بالقرب من مدينة براونزفيل على ساحل خليج المكسيك في ولاية تكساس، وهو مخصص لإطلاق مركبة الفضاء العملاقة "ستارشيب".

ويخطط أن تكون المدينة موطنًا لشركة "سبيس إكس" للصواريخ والمشاريع الفضائية التابعة لإيلون ماسك، ويقيم فيها موظفو الشركة وعائلاتهم. ومن المتوقع أن يتمكّن ماسك من تسريع خطط التطوير والتي تشمل التخطيط العمراني والبناء.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

باحثون يطورون علاجا يوقف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

طب وصحة باحثون يطورون علاجا يوقف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد

عربي ودولي اتفاق جديد بين مصر وقطر يؤمن إمدادات غاز طويلة الأمد

ل

عربي ودولي زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تنفي وفاته

تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار

أخبار محلية تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي لنهاية آذار

مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026

أخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة 2026

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

ل

أخبار محلية قرار حكومي جديد بشأن تأجيل خدمة خدمة العلم

القاضي ينعى رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي أبو الراغب

شؤون برلمانية القاضي ينعى رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي أبو الراغب



 






الأكثر مشاهدة