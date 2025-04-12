السبت 2025-04-12 10:39 ص
 

ماكرون يدخن الشيشة في مصر؟ مقطع متداول يُثير الجدل

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
السبت، 12-04-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر منذ أيام فيديو قصير تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جالسًا في أحد المقاهي الشعبية في القاهرة القديمة يدخن الشيشة. وقد تم تصميم الفيديو بواسطة علي الطويل، مصمم غرافيك مصري، الذي سبق له أن قام بتصميم فيديوهات أخرى لبعض المشاهير، إلا أن هذه الفيديوهات لم تحقق نفس الانتشار الواسع.

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وفي تصريح له، أكد علي الطويل أنه لم يتوقع أبدًا أن يحظى فيديو ماكرون بكل هذا الانتشار، مشيرًا إلى أن فكرة الفيديو خطرت له بعد أن شاهد الاحتفاء الكبير من المصريين بزيارة الرئيس الفرنسي، خاصة سعادته بزيارة الأماكن الشعبية في القاهرة القديمة وتناوله العشاء في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة خان الخليلي. وتخيل أن ماكرون قد جلس بعد ذلك في أحد المقاهي الشعبية ليشرب الشيشة، لاسيما وأن هذه المنطقة معروفة بالكافيهات والمطاعم العريقة.


وأوضح علي أن تصميم الفيديو استغرق نحو ساعتين، حيث استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال بعض البرامج المتاحة على الإنترنت، بالإضافة إلى برامج أخرى كان قد اشترى خصيصًا لتصميم مقاطعه. وأضاف أنه فوجئ بردود فعل الجمهور على الفيديو، التي تراوحت بين الكوميديا والانبهار، حيث كانت ردود الأفعال متنوعة بشكل غير متوقع.

 

 

 لبنان 24

 
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