ماكرون يدخن الشيشة في مصر؟ مقطع متداول يُثير الجدل

وفي تصريح له، أكد علي الطويل أنه لم يتوقع أبدًا أن يحظى فيديو ماكرون بكل هذا الانتشار، مشيرًا إلى أن فكرة الفيديو خطرت له بعد أن شاهد الاحتفاء الكبير من المصريين بزيارة الرئيس الفرنسي، خاصة سعادته بزيارة الأماكن الشعبية في القاهرة القديمة وتناوله العشاء في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة خان الخليلي. وتخيل أن ماكرون قد جلس بعد ذلك في أحد المقاهي الشعبية ليشرب الشيشة، لاسيما وأن هذه المنطقة معروفة بالكافيهات والمطاعم العريقة.
وأوضح علي أن تصميم الفيديو استغرق نحو ساعتين، حيث استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال بعض البرامج المتاحة على الإنترنت، بالإضافة إلى برامج أخرى كان قد اشترى خصيصًا لتصميم مقاطعه. وأضاف أنه فوجئ بردود فعل الجمهور على الفيديو، التي تراوحت بين الكوميديا والانبهار، حيث كانت ردود الأفعال متنوعة بشكل غير متوقع.
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