ما أكثر المطارات خطورة في العالم؟!

وذكرت دانيلوفا أن المطار يشتهر بمدرجه القصير الذي يبلغ طوله حوالي 500 متر فقط، ما يجعله أقصر بكثير من مدارج المطارات الأخرى. وأضافت أن الموقع الجغرافي للمطار، المحاط بالجبال، يجعل الهبوط فيه صعبًا، خاصة في حالات الطوارئ.
وقد أثارت تانيا دانيلوفا جدلاً في وقت سابق عندما تحدثت عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات، حيث أوضحت أن هذه الأمتعة يتم عرضها في مزادات وبيعها في حال عدم التمكن من التواصل مع أصحابها.
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