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ما أكثر المطارات خطورة في العالم؟!

سؤث
تعبيرية
الأحد، 26-01-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-  كشفت مضيفة الطيران الروسية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تانيا دانيلوفا، عن أكثر المطارات خطورة في العالم من وجهة نظرها، مشيرة إلى أن مطار "تنزينغ هيلاري" في نيبال يعد الأكثر تحديًا في العالم.

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وذكرت دانيلوفا أن المطار يشتهر بمدرجه القصير الذي يبلغ طوله حوالي 500 متر فقط، ما يجعله أقصر بكثير من مدارج المطارات الأخرى. وأضافت أن الموقع الجغرافي للمطار، المحاط بالجبال، يجعل الهبوط فيه صعبًا، خاصة في حالات الطوارئ.


وقد أثارت تانيا دانيلوفا جدلاً في وقت سابق عندما تحدثت عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات، حيث أوضحت أن هذه الأمتعة يتم عرضها في مزادات وبيعها في حال عدم التمكن من التواصل مع أصحابها.

 

لبنان 24

 
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