الثلاثاء 2026-05-12 02:48 م

ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 12:51 م

الوكيل الإخباري-   يحذر أطباء الجهاز الهضمي من إعادة تسخين القهوة مرات متكررة، مؤكدين أن ذلك لا يؤثر فقط في مذاقها ورائحتها، بل قد يغيّر تركيبها الكيميائي ويزيد احتمالات تهيّج المعدة وحرقة المريء، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي.

اضافة اعلان


وتحتوي القهوة الطازجة على مركبات مفيدة، أبرزها مضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك، المرتبط بفوائد صحية للقلب وطول العمر، إضافة إلى أحماض طبيعية تمنح القهوة نكهتها المتوازنة.


لكن مع مرور الوقت وتكرار التسخين، تبدأ هذه المركبات والأحماض بالتحلل إلى مواد أكثر مرارة وحموضة، ما يجعل طعم القهوة أكثر قسوة ويفقدها نكهتها الأصلية، إلى جانب التسبب بإحساس الجفاف في الفم بعد شربها.


ويؤكد الأطباء أن المشكلة لا ترتبط باستخدام الميكروويف بحد ذاته، بل بمدة التسخين وتكراره، إذ تؤدي الحرارة المستمرة إلى تغيّر مكونات القهوة تدريجيًا.


كما تحتوي القهوة أساسًا على الكافيين والأحماض الطبيعية، وهما عنصران قد يسببان اضطراب المعدة، إذ يساهم الكافيين في ارتخاء العضلة العاصرة للمريء، ما قد يؤدي إلى الارتجاع وحرقة المعدة، بينما تحفّز الأحماض الطبيعية إنتاج المزيد من أحماض المعدة.


ويشير مختصون إلى أن الخطر لا يكمن في تسخين القهوة مرة واحدة، بل في تكرار تسخين الكوب نفسه عدة مرات، ما يزيد تركيز المركبات المهيجة للمعدة.


وينصح الأطباء بتحضير كميات صغيرة من القهوة بدلًا من الاحتفاظ بها لفترات طويلة، مع تخزينها في أوعية محكمة الإغلاق، إضافة إلى تجنب إعادة التسخين في الأكواب القديمة أو المخدوشة.


وفي حال الشعور بحرقة أو تهيّج بعد شرب القهوة المعاد تسخينها، قد يساعد شرب الماء أو تناول قطعة خبز أو بعض البسكويت في تخفيف الأعراض، بينما يمكن استخدام مضادات الحموضة عند استمرار المشكلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

أخبار محلية الأردن يدين التسلل المسلح إلى جزيرة بوبيان ويؤكد دعمه الكامل للكويت

ب

أخبار محلية المناطق الحرة تطالب بشمول رؤوس القاطرات المتعاقد عليها سابقا بقرار مجلس الوزراء

ب

أخبار محلية بلدية معان تطلق منظومة موحدة للشكاوى والاقتراحات وفق معايير التميز الحكومي

قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

عربي ودولي قطر: على إيران عدم استخدام مضيق هرمز "لابتزاز" دول الخليج

الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات

الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

عربي ودولي الكويت: اشتباك مع متسللين من الحرس الثوري الإيراني

ب

شؤون برلمانية نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تطلق حلًا مجانيًا لإنعاش أجهزة ويندوز 10 القديمة



 
 






الأكثر مشاهدة

 