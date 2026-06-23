ما سر الحوادث التي تطارد مشاهير "البايكرز" وتثير صدمة الرأي العام؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت الحوادث المتكررة التي أودت بحياة عدد من قائدي الدراجات النارية الفاخرة «البايكرز» في مصر حالة من الجدل، رغم وقوعها على طرق حديثة وممهدة.

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ويرى خبراء أن أسباب هذه الحوادث تشمل تغيير بعض السائقين مساراتهم بشكل مفاجئ، وظاهرة «النقطة العمياء» التي تعيق رؤية الدراجات النارية، إضافة إلى مخاطر الطرق المفتوحة مثل الرياح الجانبية والرمال المتراكمة.



كما تزداد الخطورة أثناء القيادة الجماعية، إذ قد يؤدي أي اصطدام أو مناورة مفاجئة إلى حوادث متتابعة بين الدراجات، في ظل غياب وسائل الحماية الهيكلية التي توفرها السيارات، ما يجعل الإصابات أكثر خطورة.

