ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

الوكيل الإخباري- كشف علماء عن نتائج قد تسهم في تفسير اختلاف أعمار البشر، إذ أظهرت دراسة أن من يتجاوزون سنّ 90 عامًا يمتلكون تركيبات دم ومؤشرات حيوية تختلف عن غيرهم، ما يشير إلى دور وراثي محتمل في طول العمر.

اضافة اعلان



ووفقًا لتقرير نشره موقع Indy100، حلّل باحثون بيانات 44 ألف شخص في السويد خضعوا لفحوصات صحية بين سن 64 و99 عامًا، مع متابعة امتدت حتى 35 عامًا. وبلغت نسبة من تجاوزوا 100 عام نحو 2.7%، كانت الغالبية منهم نساء.



وأظهرت النتائج أن انخفاض مستويات الجلوكوز والكرياتينين وحمض اليوريك ارتبط بزيادة فرص الوصول إلى سن المئة، ما يعزز فرضية وجود علاقة بين الصحة الأيضية والتغذية وطول العمر.



ورغم عدم الوصول إلى استنتاجات نهائية، رجّح الباحثون أن يتداخل العامل الوراثي مع نمط الحياة، مثل التغذية واستهلاك الكحول، في تحديد فرص العيش طويلًا.