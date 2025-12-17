الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

لف
تعبيرية
الأربعاء، 17-12-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   كشف علماء عن نتائج قد تسهم في تفسير اختلاف أعمار البشر، إذ أظهرت دراسة أن من يتجاوزون سنّ 90 عامًا يمتلكون تركيبات دم ومؤشرات حيوية تختلف عن غيرهم، ما يشير إلى دور وراثي محتمل في طول العمر.

اضافة اعلان


ووفقًا لتقرير نشره موقع Indy100، حلّل باحثون بيانات 44 ألف شخص في السويد خضعوا لفحوصات صحية بين سن 64 و99 عامًا، مع متابعة امتدت حتى 35 عامًا. وبلغت نسبة من تجاوزوا 100 عام نحو 2.7%، كانت الغالبية منهم نساء.


وأظهرت النتائج أن انخفاض مستويات الجلوكوز والكرياتينين وحمض اليوريك ارتبط بزيادة فرص الوصول إلى سن المئة، ما يعزز فرضية وجود علاقة بين الصحة الأيضية والتغذية وطول العمر.


ورغم عدم الوصول إلى استنتاجات نهائية، رجّح الباحثون أن يتداخل العامل الوراثي مع نمط الحياة، مثل التغذية واستهلاك الكحول، في تحديد فرص العيش طويلًا.

 

 لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المستشفى الميداني الأردني في

فلسطين الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة

غا

تكنولوجيا لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي

أخبار محلية الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني

لف

منوعات ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

أخبار محلية مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد



 






الأكثر مشاهدة