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ما عُثر عليه تحت حديقة منزل في بولندا صدم الجميع.. وتوقيف طبيبة فورًا

قيغ
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-   ألقت السلطات البولندية القبض على أخصائية علم الأمراض ماغدالينا هـ. بعد العثور على رفات 32 جنينًا بشريًا مدفونة في حديقة عقار كانت تملكه سابقًا، ما أثار جدلًا واسعًا وفتح تحقيقًا جنائيًا موسعًا.

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وبدأت القضية عقب اكتشاف عمال بناء بقايا يُشتبه بأنها نفايات طبية مدفونة داخل عقار بمدينة لوتوريز، قبل أن تؤكد التحقيقات وجود رفات الأجنة.


وذكرت المتهمة أنها حصلت على الأجنة خلال جائحة كوفيد-19 لأغراض بحثية، ثم قامت بتخزينها ودفنها بعد انتهاء الفحوصات.


كما عثرت السلطات البولندية على مواد ووثائق طبية داخل الموقع، وتواصل التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل والمتورطين المحتملين.


وتواجه الطبيبة عقوبة قد تصل إلى السجن 12 عامًا في حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها.

 

 

 
 


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