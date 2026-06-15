ما عُثر عليه تحت حديقة منزل في بولندا صدم الجميع.. وتوقيف طبيبة فورًا

وبدأت القضية عقب اكتشاف عمال بناء بقايا يُشتبه بأنها نفايات طبية مدفونة داخل عقار بمدينة لوتوريز، قبل أن تؤكد التحقيقات وجود رفات الأجنة.
وذكرت المتهمة أنها حصلت على الأجنة خلال جائحة كوفيد-19 لأغراض بحثية، ثم قامت بتخزينها ودفنها بعد انتهاء الفحوصات.
كما عثرت السلطات البولندية على مواد ووثائق طبية داخل الموقع، وتواصل التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل والمتورطين المحتملين.
وتواجه الطبيبة عقوبة قد تصل إلى السجن 12 عامًا في حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها.
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