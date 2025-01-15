متى أول أيام شهر رمضان؟.. الأكثر بحثاً عبر المحركات

وتستعد دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية لاستطلاع الهلال في 29 من شعبان 1446هـ (28 فبراير 2025) لتحديد بداية الشهر المبارك بشكل دقيق، حيث ستعتمد الكثير من هذه الدول على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.
وتتفاوت ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل، حيث تبدأ الأقصر في الأيام الأولى (حوالي 13 ساعة)، على أن تزداد تدريجيًا لتصل إلى حوالي 14 ساعة في نهايته.
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