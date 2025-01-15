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متى أول أيام شهر رمضان؟.. الأكثر بحثاً عبر المحركات

ؤييؤ
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   منذ بداية شهر رجب 1446هـ، ارتفعت معدلات البحث عن موعد أول أيام شهر رمضان، الذي يُنتظر بفارغ الصبر من قبل المسلمين حول العالم لما يحمله من روحانية وطقوس دينية. وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يمتد الشهر لمدة 29 أو 30 يومًا.

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وتستعد دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية لاستطلاع الهلال في 29 من شعبان 1446هـ (28 فبراير 2025) لتحديد بداية الشهر المبارك بشكل دقيق، حيث ستعتمد الكثير من هذه الدول على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.


وتتفاوت ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل، حيث تبدأ الأقصر في الأيام الأولى (حوالي 13 ساعة)، على أن تزداد تدريجيًا لتصل إلى حوالي 14 ساعة في نهايته.

 

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