متى تسمح لطفلك بامتلاك حساب على السوشيال ميديا؟

الوكيل الإخباري- أصبح من الشائع في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم أن يمتلك الطفل حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياته النفسية والاجتماعية نتيجة تعرضه لمحتويات غير مناسبة لعمره أو تواصله مع أشخاص غير أسوياء.

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نستعرض في التقرير التالي العمر المناسب لامتلاك الطفل حسابًا شخصيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



مراقبة المحتوى

أكدت الجمعية الأمريكية لعلم النفس أنه من الصعب تحديد عمر محدد يمكن للطفل ببلوغه فتح حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بأمان، حيث ينضج كل طفل بمعدلات مختلفة. وشددت على أنه لا ينبغي للآباء والأمهات فتح حساب لطفلهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بلوغ عمر الـ16 مع توخي الحذر ومراقبة المحتوى الذي يتعرض له.



السن المناسب لامتلاك حساب على السوشيال ميديا

وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أنه لا ينبغي للطفل امتلاك حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بلوغ الـ18 عامًا، لأن شخصيته تكون قد تشكلت بشكل كبير بما يضمن له التفرقة بين المحتوى النافع والمحتوى الضار، وكذلك يمكنه في هذا العمر فهم تصرفات الأشخاص غير الأسوياء أو المستغلين وتجنب التواصل معهم.



وأضافت أستاذ الطب النفسي خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه يجب تشجيع الأبناء على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تنمية مهاراتهم الاجتماعية وإقامة صداقات مع أصدقاء يشبهونهم من حيث السلوكيات والاهتمامات، بما يضمن لهم استغلال وقتهم مع أشخاص يضيفون لحياتهم قيمًا مفيدة.



يذكر أن منظمة اليونيسف أوصت بتنفيذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت، أبرزها ضمان خصوصية الأطفال من خلال بذل القطاع الخاص والحكومات جهدهم لحماية بيانات الأطفال وضمان عدم إساءة استخدامها، وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من المخاطر التي تتهدد خصوصيتهم، وكذلك وضع وفرض معايير أخلاقية تعمل لمصلحة الأطفال.



المصدر : الوطن