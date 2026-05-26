مدة صلاحية لحم الأضحية وأبرز أخطاء التخزين الشائعة

09:51 ص

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يستعد ملايين المسلمين حول العالم لإحياء شعيرة الأضحية، التي تُعد من أبرز مظاهر العيد وأهم شعائره الدينية، إذ يحرص كثيرون على أدائها تقرباً إلى الله تعالى. اضافة اعلان





لكن بعد الانتهاء من الذبح، الذي يبدأ عقب صلاة عيد الأضحى، يغفل البعض عن الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية، سواء في الثلاجة أو الفريزر أو حتى بعد الطهي، ما قد يؤدي إلى فساد كميات من اللحوم خلال أيام العيد.



ووفقاً لخبراء ومختصين، فإن حفظ اللحم بعد الذبح يتطلب معرفة الطريقة السليمة للتبريد والتجميد، ومدة الصلاحية، إضافة إلى الانتباه لعلامات فساد اللحم لتجنب التسمم الغذائي.



مدة صلاحية لحم الأضحية في الثلاجة

أوضحت وزارة الصحة السعودية، في توصيات سابقة، أن مدة صلاحية لحم الأضحية داخل الثلاجة تتراوح بين 3 و5 أيام كحد أقصى، عند حفظه بدرجات تبريد مناسبة. أما اللحم المفروم، فيُنصح باستهلاكه خلال يومين فقط لتجنب نمو البكتيريا.



مدة صلاحية لحم الأضحية في الفريزر

تختلف مدة الصلاحية في الفريزر بشكل كبير، إذ يمكن حفظ اللحم المجمد من 4 إلى 6 أشهر بصورة آمنة، مع إمكانية وصول بعض القطع إلى مدة أطول بحسب نوعها وطريقة تغليفها.



مدة الصلاحية بحسب نوع اللحم



قطع اللحم: من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة، ومن 4 إلى 6 أشهر في الفريزر.

شرائح اللحم (ستيك): من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة، ومن 6 إلى 12 شهراً في الفريزر.

اللحم المفروم والأحشاء: من يوم إلى يومين في الثلاجة، ومن 3 إلى 12 شهراً في الفريزر.

لحم الضأن: من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة، ومن 6 إلى 12 شهراً في الفريزر.

اللحم المطبوخ: من 3 إلى 4 أيام في الثلاجة، ومن شهرين إلى 3 أشهر في الفريزر.



خطوات حفظ لحم الأضحية بشكل صحيح

ينصح الخبراء بعدم تجميد اللحم مباشرة بعد الذبح، بل اتباع خطوات أساسية للحفاظ على جودته، وتشمل:



ترك اللحم في مكان بارد وجيد التهوية لمدة تتراوح بين ساعتين و6 ساعات حتى يبرد.

وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة لإتمام عملية “التشميع”، التي تساعد على تحسين الطعم ومنع التلف السريع.

تقطيع اللحم إلى كميات مناسبة للاستخدام اليومي.

تغليف القطع جيداً بأكياس محكمة الإغلاق مع تفريغ الهواء قدر الإمكان.

ضبط حرارة الفريزر عند -18 درجة مئوية.



أخطاء شائعة عند التخزين

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من بعض الأخطاء الشائعة عند حفظ اللحوم، أبرزها:



ترك اللحم خارج الثلاجة أو الفريزر لأكثر من ساعتين.

تجميد اللحم قبل تبريده بشكل كافٍ.

عدم تغليف اللحم بإحكام، ما يؤدي إلى فقدان الطراوة أو انتقال الروائح.

غسل اللحم بالماء قبل التجميد، لأن ذلك قد يسرّع نمو البكتيريا ويؤثر على الجودة.



طرق آمنة لإذابة اللحم المجمد

توجد عدة طرق آمنة لإذابة لحم الأضحية، أبرزها:



نقل اللحم من الفريزر إلى الثلاجة قبل الطهي بـ12 إلى 24 ساعة.

وضع اللحم داخل كيس محكم الإغلاق وغمره بالماء البارد مع تغيير الماء كل نصف ساعة تقريباً.

استخدام خاصية “إذابة التجميد” في الميكروويف عند الحاجة.

طهي بعض القطع الصغيرة مباشرة من الفريزر.



ويؤكد المختصون ضرورة تجنب إذابة اللحم في درجة حرارة الغرفة أو باستخدام الماء الساخن، لأن ذلك يزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا والتعرض للتسمم الغذائي.





