مدينة تركيّة تستعدّ لزلزال مُدمّر - فيديو

وأعلن محافظ المدينة أحمد حمدي أوستا عن تجهيز تجمع يضم أكثر من 40 حاوية في إحدى المناطق، مع الاستعداد لتوسيع المشروع في مواقع أخرى. وقد نُصبت الحاويات على أراضٍ مُهيأة ببنية تحتية تشمل شبكات صحية ومولدات كهرباء.
كما خُصصت حاويات لإدارة الأزمات في حال تضرر المباني الحكومية، فيما جرى تجهيز أرض إضافية لتركيب المزيد من الحاويات المخزنة مسبقًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة بعد الزلازل.
Benzer şekilde ilçelerimizde de konteynır kent alanları yapıyoruz.
Bu kapsamda Yedisu Kaymakamlığımız tarafından
Yedisu ilçemizde kurulan konteyner kentte,… pic.twitter.com/ajJa50e9yU
