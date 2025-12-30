الثلاثاء 2025-12-30 02:44 م

مدينة تركيّة تستعدّ لزلزال مُدمّر - فيديو

قل
تعبيرية
الثلاثاء، 30-12-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-   تستعد مدينة بينغول شرق تركيا لاحتمال وقوع زلزال مدمّر، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس. وفي هذا الإطار، بدأت السلطات بنصب عدد كبير من الحاويات السكنية لاستخدامها عند الطوارئ.

اضافة اعلان


وأعلن محافظ المدينة أحمد حمدي أوستا عن تجهيز تجمع يضم أكثر من 40 حاوية في إحدى المناطق، مع الاستعداد لتوسيع المشروع في مواقع أخرى. وقد نُصبت الحاويات على أراضٍ مُهيأة ببنية تحتية تشمل شبكات صحية ومولدات كهرباء.


كما خُصصت حاويات لإدارة الأزمات في حال تضرر المباني الحكومية، فيما جرى تجهيز أرض إضافية لتركيب المزيد من الحاويات المخزنة مسبقًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة بعد الزلازل.

 

 

 

لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

أخبار الشركات زين تختتم 2025 بحضور واسع ورعاية أبرز الفعاليات لدعم الاقتصاد وتنشيط السياحة

الأمطار

الطقس توضيح من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الثاني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

نم

طب وصحة وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل

عن

طب وصحة احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟

لاجئون سوريون

أخبار محلية قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025

ا

طب وصحة علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية

آلية تابعة لأمانة عمّان

أخبار محلية أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض



 






الأكثر مشاهدة