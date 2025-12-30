مدينة تركيّة تستعدّ لزلزال مُدمّر - فيديو

الوكيل الإخباري- تستعد مدينة بينغول شرق تركيا لاحتمال وقوع زلزال مدمّر، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس. وفي هذا الإطار، بدأت السلطات بنصب عدد كبير من الحاويات السكنية لاستخدامها عند الطوارئ.

اضافة اعلان



وأعلن محافظ المدينة أحمد حمدي أوستا عن تجهيز تجمع يضم أكثر من 40 حاوية في إحدى المناطق، مع الاستعداد لتوسيع المشروع في مواقع أخرى. وقد نُصبت الحاويات على أراضٍ مُهيأة ببنية تحتية تشمل شبكات صحية ومولدات كهرباء.



كما خُصصت حاويات لإدارة الأزمات في حال تضرر المباني الحكومية، فيما جرى تجهيز أرض إضافية لتركيب المزيد من الحاويات المخزنة مسبقًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة بعد الزلازل.



Benzer şekilde ilçelerimizde de konteynır kent alanları yapıyoruz.



Bu kapsamda Yedisu Kaymakamlığımız tarafından

Yedisu ilçemizde kurulan konteyner kentte,… Olası bir depreme hazırlık anlamında Bingöl Merkezde Mehmetçik Konteyner Kent alanını hazır hale getirmiştik.Benzer şekilde ilçelerimizde de konteynır kent alanları yapıyoruz.Bu kapsamda Yedisu Kaymakamlığımız tarafındanYedisu ilçemizde kurulan konteyner kentte,… pic.twitter.com/ajJa50e9yU December 27, 2025