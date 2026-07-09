مزارع بريطاني يدخل موسوعة غينيس بلقب صاحب أكبر رأس ثوم في العالم

10:06 ص

الوكيل الإخباري- سجّل المزارع البريطاني غراهام بارات رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس بعد زراعته أكبر رأس من ثوم الفيل في العالم، بوزن بلغ 1.75 كيلوغراماً وقطر 19 سنتيمتراً. اضافة اعلان





وأعلنت الموسوعة أن الرأس الذي عُرض في مركز وارغريف للنباتات بمقاطعة بيركشاير، اعتُمد رسمياً كأثقل رأس ثوم مسجل عالمياً.



وأوضح بارات أنه يزرع ثوم الفيل منذ نحو 10 أعوام، وأن العينة القياسية زُرعت عام 2025 بعد اختيار أكبر الفصوص وحمايتها من الصقيع. كما سجّل في اليوم نفسه رقماً قياسياً آخر بأثقل قرن بازلاء ثلجية في العالم.





