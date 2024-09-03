مزيل عرق يتسبب بسكتة قلبية لطفل في بريطانيا

الوكيل الإخباري- سقط طفل يبلغ من العمر 12 عاماً أرضاً إثر استخدامه مزيل عرق كان منتشراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن استنشقه تقليداً لتحدٍ انتشر على الإنترنت يُعرف باسم "الكروم".

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ووفقاً لصحيفة "دايلي ميل"، أصيب الفتى سيزار واتسون كينغ، من مقاطعة دونكاستر البريطانية، بأزمة قلبية إثر استنشاقه المزيل الذي يحتوي على أبخرة سامة، بالإضافة إلى مثبت شعر ومزيل طلاء أظافر، وذلك للوصول إلى حالة من الانتشاء كما اقترح صبية على الإنترنت.



اكتشفت والدته الأمر بعد أن وجدته ملقى على أرضية المطبخ، وأجري له إنعاش قلبي رئوي، ثم نُقل إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، حيث عانى من المزيد من النوبات والسكتة القلبية قبل أن يُوضع في غيبوبة مستحثة طبياً.



وفي الآونة الأخيرة، اكتسب "الكروم" شعبية بين الأجيال الأصغر سناً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الشباب مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يستنشقون أبخرة سامة.



وفي استذكارها لمحنة سيزار، قالت السيدة كينغ: "لقد انتهيت للتو من إرضاع طفلي وكنت على وشك النوم عندما سمعت صوتاً قوياً للغاية. اعتقدت أن أحد الأطفال قد فعل شيئاً. لقد سمعت سيزار يتسلل إلى الطابق السفلي، واعتقدت أنه نزل إلى الطابق السفلي بحثاً عن شيء يأكله، وبدا الصوت وكأن شخصاً سقط".



وتضيف الأم: "سمعت صوت أنين من الطابق السفلي واعتقدت أن سيزار قد كسر عظمة أو شيء من هذا القبيل".



وشاركت الأم لأربعة أطفال صوراً لمسعفين يقومون بالضغط على الصدر في محاولة لإنقاذه، لتكون بمثابة تحذير من مخاطر هذا الاتجاه.



وقالت الأم: "تحول إلى اللون الأزرق وتوقف عن التنفس، اعتقدت أنه مات. كنت في حالة صدمة كاملة، لقد شاهدت ابني يموت وشاهدت الضوء ينطفئ من عينيه".



كما قالت إن الشرطة أخبرتها أن الضباط عثروا على علبة مزيل عرق وأدوات أخرى تستخدم في عملية "الكروم" على أرضية المطبخ، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن سيزار استنشق مزيل العرق قبل أن يفقد وعيه.