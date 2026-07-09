مسبار صيني يصل إلى كويكب شبيه بالقمر

ويهدف المسبار إلى مسح سطح الكويكب وجمع بيانات حول مكوناته وخصائصه، بما يساعد العلماء على فهم أصول النظام الشمسي وتطور الأجرام السماوية الصغيرة.
وتأتي المهمة ضمن جهود الصين لتوسيع استكشاف الكويكبات، التي تُعد أهدافًا علمية مهمة ومصادر محتملة للموارد النادرة، على أن يواصل المسبار عمليات الرصد والتحليل خلال الأسابيع المقبلة.
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