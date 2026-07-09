مسبار صيني يصل إلى كويكب شبيه بالقمر

الوكيل الإخباري- وصل مسبار صيني إلى كويكب يُوصف بأنه "شبيه بالقمر"، بعد رحلة فضائية استمرت 13 شهرًا، في إنجاز جديد لبرنامج الفضاء الصيني.

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ويهدف المسبار إلى مسح سطح الكويكب وجمع بيانات حول مكوناته وخصائصه، بما يساعد العلماء على فهم أصول النظام الشمسي وتطور الأجرام السماوية الصغيرة.