الخميس 2026-07-09 01:53 م

مسبار صيني يصل إلى كويكب شبيه بالقمر

ثقص
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 08:41 ص

الوكيل الإخباري-   وصل مسبار صيني إلى كويكب يُوصف بأنه "شبيه بالقمر"، بعد رحلة فضائية استمرت 13 شهرًا، في إنجاز جديد لبرنامج الفضاء الصيني.

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ويهدف المسبار إلى مسح سطح الكويكب وجمع بيانات حول مكوناته وخصائصه، بما يساعد العلماء على فهم أصول النظام الشمسي وتطور الأجرام السماوية الصغيرة.


وتأتي المهمة ضمن جهود الصين لتوسيع استكشاف الكويكبات، التي تُعد أهدافًا علمية مهمة ومصادر محتملة للموارد النادرة، على أن يواصل المسبار عمليات الرصد والتحليل خلال الأسابيع المقبلة.

 
 


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