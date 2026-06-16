مشاهدات نادرة للقرش الأزرق في تونس.. وخبراء يوضحون الأسباب

وأوضحت الجمعية أن هذه اللقاءات، رغم أنها قد تثير القلق لدى بعض المصطافين، لا تشكل بالضرورة خطرا مباشرا على الإنسان، مشيرة إلى أن القرش الأزرق يُعد من الكائنات البحرية المقيمة في المياه المفتوحة، ولم تُسجّل في البحر الأبيض المتوسط أي حالات هجوم مؤكدة لهذا النوع على البشر حتى الآن.
ويرجح مختصو TunSea أن اقتراب هذه الأسماك من السواحل يعود إلى عوامل طبيعية، من بينها ارتفاع درجات حرارة المياه، وتغير توزيع الفرائس، أو الهجرات الموسمية، إضافة إلى احتمالات مرتبطة بفترات التكاثر.
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