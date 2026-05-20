مصادفة فلكية نادرة.. تعامد الشمس على الكعبة يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما

الأربعاء، 20-05-2026 03:09 م

الوكيل الإخباري- كشف خبراء فلك أن هذا العام سيشهد مصادفة فلكية نادرة لم تحدث منذ 33 عاما، حيث يتزامن تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وانعدام ظلها ظهرا مع يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة).

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنويا خلال حركة الشمس الظاهرية بين خط الاستواء ومدار السرطان، وذلك بسبب موقع مكة المكرمة على خط عرض 21.4 درجة شمالا.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، فإن ظاهرة التعامد السنوية تحدث عادة في توقيتين محددين هما:

أواخر مايو (27 أو 28) الساعة 12:18 ظهرا بتوقيت مكة.
منتصف يوليو (15 أو 16) الساعة 12:27 ظهرا.


وفي لحظة التعامد تبلغ الشمس أقصى ارتفاع لها في قبة السماء بزاوية 90 درجة تقريبا وقت أذان الظهر، ما يؤدي إلى انعدام ظل الكعبة المشرفة تماما، وكذلك اختفاء ظلال جميع الأجسام القائمة في مكة المكرمة.


وتحتاج السنة القمرية (354.36 يوما) إلى نحو 33 عاما (32.58 سنة) لتتماشى مع السنة الشمسية (365.24 يوما).


وهذا العام، وبحسب الحسابات الفلكية، يصادف يوم عرفة 9 ذو الحجة 1447 هجري، يوم 27 مايو 2026، وهو أحد موعدي التعامد الشمسي، ما يحقق هذا التزامن النادر الذي لم يحدث منذ عام 1993.

 
 


