الجمعة 2026-02-20 02:37 م

مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"
مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"
 
الجمعة، 20-02-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري-   كشف شقيق صاحب الفيديو المتداول بشأن واقعة إطلاق أعيرة خرطوش على أب ونجله في قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في مصر التفاصيل.اضافة اعلان


وقال إن الحادث وقع أثناء عودتهما من أداء صلاة العشاء، حيث فوجئا بعدد من الأشخاص أطلقوا عليهما النار ثم لاذوا بالفرار.

وأوضح أن المتهمين – على حد قوله – من العناصر الإجرامية ويقيمون بأسماء مستعارة، مؤكداً أنهم ارتكبوا الواقعة ثم هربوا، وأن تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لهم.

وأضاف أن شقيقه أصيب بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة من جسده، فيما أصيب نجله بطلق ناري في القدم، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الطفل يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل داخل معهد ناصر، مطالباً المسؤولين بالتدخل الفوري لإنقاذ قدمه، مؤكداً أن الطفل لا ذنب له فيما حدث.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر إثبات حالة داخل المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بفحص مقطع فيديو متداول يظهر شخصين يعتديان على مواطن مصري وطفله باستخدام سلاح ناري "خرطوش" وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة الأب ونجله، وسط مزاعم بوقوع الواقعة في قرية باسوس بالقليوبية.

ويظهر في الفيديو محاولات الأب اليائسة لحماية طفله من الأعيرة النارية، بينما يصرخ الصغير خوفاً، قبل أن يلوذ المعتديان بالفرار بعد تنفيذ جريمتهما.

وتتابع الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

عربي ودولي مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر

مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

منوعات مصر .. الكشف عن مصير الأب وابنه في "اعتداء باسوس"

وفيات الجمعة 20-2-2026

الوفيات وفيات الجمعة 20-2-2026

80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

فلسطين 80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة

تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

عربي ودولي تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟

ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

أخبار محلية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك المؤسس

دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

أخبار محلية دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الثروة الحرجية في عجلون

بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران

عربي ودولي بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران



 






الأكثر مشاهدة