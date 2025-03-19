مصر.. بلاغات رسمية بواقعة نصب جديدة ضحاياها بالعشرات

وكشفت وسائل إعلام محلية مصرية نقلا عن أحد الضحايا، أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص جميعهم مقيمون في محافظة الجيزة، وأنهم أوهموا 160 شخصا بقدرتهم على مساعدتهم على السفر للخارج وإلحاقهم بمختلف الوظائف بإحدى الدول العربية.
وأوضح أن التشكيل العصابي أوهم ضحاياه بأنه يستطيع توفير تأشيرات السفر والإقامة في الدولة العربية المعنية وتوفير السكن مقابل حصوله على 130 ألف جنيه من كل شخص راغب في السفر، ما دعا الضحايا لإيداعهم الأموال.
وأشار إلى أن 60 شخصًا من بين الضحايا سافروا بالفعل لكنهم وجدوا أنفسهم في براثن النصب ولا توجد وظائف، والإقامة فقط لمدة شهر داخل "أحد الفنادق الرديئة" وعقب انتهاء الشهر تم طردهم منه.
-
أخبار متعلقة
-
ظاهرة طبيعية تدهش العالم.. الأمطار تحول شواطئ إيران إلى مشهد خيالي
-
انفجار الوسادة الهوائية بسبب صوت مدفع الإفطار في قطر - فيديو
-
عودة رائدي ناسا إلى الأرض بعد قضاء 286 يوماً في الفضاء
-
مأساة وفاة طبيبين مخطوبين تقلب 'التواصل' في مصر لدفتر عزاء
-
المسحراتي: رمز من رموز رمضان وأحد تقاليد الشهر الكريم
-
استمتع بأجواء الربيع وروح رمضان: أفكار لأنشطة عائلية لا تُنسى!
-
وفاة مأساوية للاعب كرة أثناء محاولته إنقاذ آخرين من الحريق
-
مصر.. السلطات الدوائية تسحب عقارًا من الصيدليات وتحذر الملايين