مصر.. بلاغات رسمية بواقعة نصب جديدة ضحاياها بالعشرات

الوكيل الإخباري- تفحص الأجهزة الأمنية المصرية بلاغات رسمية تقدم بها مواطنون للإبلاغ عن تعرضهم للنصب من شبكة استغلتهم بزعم إلحاق العمالة المصرية للخارج واستولت منهم على ملايين الجنيهات.

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