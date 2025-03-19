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مصر.. بلاغات رسمية بواقعة نصب جديدة ضحاياها بالعشرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 03:11 ص

الوكيل الإخباري-   تفحص الأجهزة الأمنية المصرية بلاغات رسمية تقدم بها مواطنون للإبلاغ عن تعرضهم للنصب من شبكة استغلتهم بزعم إلحاق العمالة المصرية للخارج واستولت منهم على ملايين الجنيهات.

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وحرر عدد من الأشخاص عدة محاضر رسمية بقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة مطالبين بالقبض على تشكيل عصابي استغلهم وحصل على أموالهم بزعم مساعدتهم في الحصول على فرص عمل في إحدى الدول العربية مع توفير الإقامة والسكن لهم.

وكشفت وسائل إعلام محلية مصرية نقلا عن أحد الضحايا، أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص جميعهم مقيمون في محافظة الجيزة، وأنهم أوهموا 160 شخصا بقدرتهم على مساعدتهم على السفر للخارج وإلحاقهم بمختلف الوظائف بإحدى الدول العربية.

وأوضح أن التشكيل العصابي أوهم ضحاياه بأنه يستطيع توفير تأشيرات السفر والإقامة في الدولة العربية المعنية وتوفير السكن مقابل حصوله على 130 ألف جنيه من كل شخص راغب في السفر، ما دعا الضحايا لإيداعهم الأموال.

وأشار إلى أن 60 شخصًا من بين الضحايا سافروا بالفعل لكنهم وجدوا أنفسهم في براثن النصب ولا توجد وظائف، والإقامة فقط لمدة شهر داخل "أحد الفنادق الرديئة" وعقب انتهاء الشهر تم طردهم منه.

 
 
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