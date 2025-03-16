 
الأحد 2025-03-16 08:31 ص
 




            

        








    

        

        

            مصر.. تطورات في قضية القبض على رجل أعمال شهير
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        07:09 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أوضح محامي رجل الأعمال المصري محمد ياسر السراج (صاحب السراج مول) أن موكله قدَّم طعنًا في 35 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده، في قضايا شيكات وبيع محلات تجارية داخل المركز التجاري الذي يملكه.اضافة اعلان


وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح المحامي محمد الأمين أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال محمد ياسر تصل حتى الآن إلى 65 حكمًا قضائيًا، تتعلق بالشيكات وعقود البيع، بالإضافة إلى قضايا أخرى تخص شركاء له.

وأشار الأمين إلى أن بعض هذه القضايا تعود إلى خلافات مع بعض موظفي أحد البنوك الشهيرة، استمرت لأكثر من 15 عامًا.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على محمد ياسر السراج في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقامت الأجهزة الأمنية بترحيل رجل الأعمال محمد ياسر السراج، صاحب "السراج مول"، الصادر بحقه أحكام قضائية مصرية في قضايا نصب وغسل أموال واستيلاء على المال العام، إلى محكمة مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد إلقاء القبض عليه في المطار.

روسيا اليوم

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                الإعلامي محمد الوكيل
                            
                    
                    

                        
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                            البث المباشر لـ "برنامج الوكيل" - فيديو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                آلاف السوريين تجمعوا في ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بذكرى الثورة
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مئات الآلاف يشاركون في الاحتفالات بذكرى الثورة السورية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار شهدت 7 عمليات تبادل للأسرى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
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                                GH
                            
                    
                    

                        
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            القيادة المركزية الأميركية: عملياتنا ضد الحوثي مستمرة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ل
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب يفعّل "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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