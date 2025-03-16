مصر.. تطورات في قضية القبض على رجل أعمال شهير

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح المحامي محمد الأمين أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال محمد ياسر تصل حتى الآن إلى 65 حكمًا قضائيًا، تتعلق بالشيكات وعقود البيع، بالإضافة إلى قضايا أخرى تخص شركاء له.
وأشار الأمين إلى أن بعض هذه القضايا تعود إلى خلافات مع بعض موظفي أحد البنوك الشهيرة، استمرت لأكثر من 15 عامًا.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على محمد ياسر السراج في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت الأجهزة الأمنية بترحيل رجل الأعمال محمد ياسر السراج، صاحب "السراج مول"، الصادر بحقه أحكام قضائية مصرية في قضايا نصب وغسل أموال واستيلاء على المال العام، إلى محكمة مدينة نصر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد إلقاء القبض عليه في المطار.
روسيا اليوم
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