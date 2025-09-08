الإثنين 2025-09-08 11:21 ص
 

مصر تمنح الجنسية لعشرات الأجانب بينهم 25 سورياً

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أصدرت السلطات المصرية قرارًا جديدًا بمنح الجنسية لعشرات الأجانب، أغلبهم من السوريين من مدينة حلب، تقديرًا لمساهماتهم في الاقتصاد. شمل القرار، الذي وقعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، جنسيات عربية مختلفة، حيث حصل 25 سوريًا على الجنسية المصرية.

يعكس القرار استمرار مصر في دمج اللاجئين الذين ساهموا في تنشيط الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات المطاعم والتجارة. ويقدر عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف، وقد استفادوا من تسهيلات في التعليم والرعاية الصحية منذ اندلاع الحرب السورية.


تشترط الحكومة الإقامة الطويلة والاستثمار وروابط عائلية لمنح الجنسية، مع تركيز على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فيما تستمر دراسة المزيد من طلبات التجنيس وسط مطالب بزيادة الشفافية.

 

يأتي هذا القرار ضمن جهود مصر لتسهيل إجراءات التجنيس للأجانب المساهمين في الاقتصاد، خاصة السوريين واليمنيين.

 

ارم نيوز

 

 

 
 
