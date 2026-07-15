الأربعاء 2026-07-15 05:52 م

مصر.. جدل بعد تصريح يكشف انتشار البن المغشوش في الأسواق

q3we4
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   أثار تصريح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر مصطفى الشيخ جدلًا واسعًا، بعد إعلانه أن نحو 80% من البن المتداول في الأسواق لا يطابق المواصفات الطبيعية للقهوة، بسبب انتشار ظاهرة غش البن.اضافة اعلان


وأشار إلى أن بعض الكافيهات تستخدم هذه الأنواع وتبيعها بأسعار مرتفعة على أنها قهوة أصلية، ما أثار تساؤلات حول الرقابة المصرية على الأسواق وتأثير المواد المستخدمة في الغش على صحة المستهلكين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة بالجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

ب

أخبار محلية اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

ب

شؤون برلمانية إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية

ب

عربي ودولي إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ب

فن ومشاهير لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

ل

اقتصاد محلي استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ل

أسواق ومال تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 