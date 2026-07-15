مصر.. جدل بعد تصريح يكشف انتشار البن المغشوش في الأسواق

وأشار إلى أن بعض الكافيهات تستخدم هذه الأنواع وتبيعها بأسعار مرتفعة على أنها قهوة أصلية، ما أثار تساؤلات حول الرقابة المصرية على الأسواق وتأثير المواد المستخدمة في الغش على صحة المستهلكين.
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