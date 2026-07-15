مصر.. جدل بعد تصريح يكشف انتشار البن المغشوش في الأسواق

11:13 ص

الوكيل الإخباري- أثار تصريح رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر مصطفى الشيخ جدلًا واسعًا، بعد إعلانه أن نحو 80% من البن المتداول في الأسواق لا يطابق المواصفات الطبيعية للقهوة، بسبب انتشار ظاهرة غش البن. اضافة اعلان





وأشار إلى أن بعض الكافيهات تستخدم هذه الأنواع وتبيعها بأسعار مرتفعة على أنها قهوة أصلية، ما أثار تساؤلات حول الرقابة المصرية على الأسواق وتأثير المواد المستخدمة في الغش على صحة المستهلكين.





