الثلاثاء 2025-07-22 11:25 م
 

مصر .. حريق هائل في الجيزة يخلف عشرات المصابين

اندلاع حريق بمخزن داخل مصنع لإنتاج البن
اندلاع حريق بمخزن داخل مصنع لإنتاج البن
 
الثلاثاء، 22-07-2025 10:16 م
الوكيل الإخباري- أُصيب 31 شخصًا باختناق جراء اندلاع حريق بمخزن داخل مصنع لإنتاج البن والقهوة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة المصرية.اضافة اعلان


وتوصّلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في الواقعة إلى أن خللًا كهربائيًا بأحد الوصلات الداخلية هو سبب نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتابعت التحريات أن المخزن الذي نشب به الحريق يقع بالطابق الأول من المصنع، وعلى مساحة حوالي ألف متر، وأن الحريق امتد إلى الطابق الثاني بالمصنع، وتسبب في إصابة 31 شخصًا بحالات اختناق، أحدهم أُصيب بكسر في الساق.

وقال مصدر أمني إن موادَّ سريعة الاشتعال كانت بالمخزن الذي اندلعت به النيران، تسببت في تفاقم الحريق الذي سيطرت عليه قوات الحماية المدنية بعد جهود متواصلة لأكثر من 3 ساعات.

وتابع المصدر أنه عقب تلقي اتصال بالحريق، انتقلت على الفور حوالي 20 سيارة إطفاء وخزانات المياه للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة، بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف لحالات الطوارئ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالحريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى محل الحريق.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سكاي نيوز
 
 
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