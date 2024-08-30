مصر .. سيدة تلقي بزوجها من الطابق الخامس

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء حدوث خلاف بين الزوجين وتشاجرهما بسبب تسوية الزوج لمعاشه مبكرًا، سقط الزوج من «بلكونة» الشقة بالطابق الخامس على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.
وكشفت المعاينة الأولية للجثمان أن المتوفى لقي مصرعه بعد إصابته بكسور مضاعفة ونزيف بالمخ وتهشم بالجمجمة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.
وأمام جهات التحقيق، وجه الطفل نجل السيدة الاتهام لوالدته بتعمد دفع والده من أعلى الشرفة أثناء شجارهما، وهو ما أنكرته الزوجة التي قالت إنها لم تقترب من زوجها نهائيًا وقت الخلاف.
كما قالت الزوجة المتهمة خلال التحقيق معها أمام نيابة الهرم إنها اعتادت التشاجر مع زوجها بسبب عدم إنفاقه على المنزل وعدم تلبية احتياجات أبنائهما وعدم خروجه للعمل، وإن الخلافات بينهما زادت عندما أدمن زوجها تعاطي المخدرات، وأصبحت حياتها جحيمًا. وأضافت أن زوجها فقد توازنه نتيجة تعاطيه للمخدرات، ما أدى إلى سقوطه من الطابق الخامس ووفاته.
وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة لبيان ملابساتها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت باستعجال التقرير الطبي عن سبب الوفاة، وبسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
-
أخبار متعلقة
-
هل تواجه مشكلة في تنظيف الأحذية البيضاء ؟ .. اتبع هذه الخطوات
-
سبب غريب وراء انفجار "كارسيت" أطفال داخل سيارة في أمريكا.. ماذا حدث؟
-
"دمار شامل".. سلاح أخطر من النووي
-
مشهد مثير لعنكبوت مصاب بفطر الزومبي - فيديو
-
عملية تجميل فاشلة تربط جفن امراة صينية بزاوية عينها
-
بدلة فضاء جديدة بتقنيات متطورة لطاقم بولاريس
-
الرمال تبتلع طفلين على شاطئ في الدنمارك
-
أفضل وقت لممارسة الرياضة بهدف خسارة الوزن