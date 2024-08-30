مصر .. سيدة تلقي بزوجها من الطابق الخامس

الوكيل الإخباري- في واقعة بشعة، ألقت سيدة بزوجها من شرفة منزلهما بالطابق الخامس بمنطقة الهرم في مصر أثناء شجار بينهما.

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وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء حدوث خلاف بين الزوجين وتشاجرهما بسبب تسوية الزوج لمعاشه مبكرًا، سقط الزوج من «بلكونة» الشقة بالطابق الخامس على الأرض غارقًا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.



وكشفت المعاينة الأولية للجثمان أن المتوفى لقي مصرعه بعد إصابته بكسور مضاعفة ونزيف بالمخ وتهشم بالجمجمة، وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة.

وأمام جهات التحقيق، وجه الطفل نجل السيدة الاتهام لوالدته بتعمد دفع والده من أعلى الشرفة أثناء شجارهما، وهو ما أنكرته الزوجة التي قالت إنها لم تقترب من زوجها نهائيًا وقت الخلاف.



كما قالت الزوجة المتهمة خلال التحقيق معها أمام نيابة الهرم إنها اعتادت التشاجر مع زوجها بسبب عدم إنفاقه على المنزل وعدم تلبية احتياجات أبنائهما وعدم خروجه للعمل، وإن الخلافات بينهما زادت عندما أدمن زوجها تعاطي المخدرات، وأصبحت حياتها جحيمًا. وأضافت أن زوجها فقد توازنه نتيجة تعاطيه للمخدرات، ما أدى إلى سقوطه من الطابق الخامس ووفاته.