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مصر.. شاب يقتل صديقه دهساً بعد مشاجرة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-09-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر جريمة قتل بشعة يوم السبت، عندما أقدم سائق على دهس صديقه.

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بدأت الواقعة بتطاول لفظي تطور إلى مشاجرة بالأيدي بين سائق ميكروباص وصديقه، الذي يعمل سائقاً . وفوجئ المارة بسائق "ميكروباص" يركب سيارته، ثم يدهس الشخص الآخر، البالغ من العمر (46 سنة)، تحت عجلات سيارته في منتصف الشارع، مما أدى إلى مقتله على الفور.


أسرع المارة إلى توقيف منفذ الحادث والتحفظ عليه، وإبلاغ الشرطة.


من جانبه، تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع المعلمين. وكشفت التحريات أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وانتهت بالحادث.

 

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