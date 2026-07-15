مصر.. كاميرات المراقبة تبرئ زوجًا ووالدته من اتهام محاولة قتل الزوجة

الوكيل الإخباري- كشفت التحقيقات في مصر تفاصيل جديدة بشأن واقعة سقوط سيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث، بعد أن اتهمت زوجها ووالدته بمحاولة قتلها، حيث أظهرت كاميرات المراقبة أنها ألقت بنفسها ولم يتسبب أحد في سقوطها.

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وبناءً على التحريات وتفريغ التسجيلات، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الزوج ووالدته بضمان محل إقامتهما بعد تبرئتهما من تهمة الشروع في القتل، كما أخلت سبيل الزوجة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بعد ثبوت ادعائها الكاذب.