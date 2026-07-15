مصر.. كاميرات المراقبة تبرئ زوجًا ووالدته من اتهام محاولة قتل الزوجة

وبناءً على التحريات وتفريغ التسجيلات، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الزوج ووالدته بضمان محل إقامتهما بعد تبرئتهما من تهمة الشروع في القتل، كما أخلت سبيل الزوجة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه بعد ثبوت ادعائها الكاذب.
وأوضحت التحقيقات أن والدة الزوج وصلت إلى المكان بعد سقوط الزوجة، ما نفى مشاركتها في الواقعة، فيما كانت الخلافات قد بدأت خلال عطلة صيفية وتطورت إلى مشاجرات بعد عودة الأسرة إلى المنزل.
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