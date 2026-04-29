مصر.. وفاة سائح ألماني بعد تعرضه للدغة ثعبان في عرض ترفيهي

10:10 ص

الوكيل الإخباري- توفي سائح ألماني بعد تعرّضه للدغة ثعبان خلال مشاركته في عرض لترويض الثعابين داخل فندق سياحي بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر، وفق ما أفادت به الشرطة الألمانية.





ووفقًا لصحيفة "الغارديان"، ذكرت السلطات في ولاية بافاريا أن الرجل، البالغ من العمر 57 عامًا، كان برفقة عائلته في عطلة سياحية، عندما حضر عرضًا ترفيهيًا تضمن التعامل مع ثعابين يُعتقد أنها من نوع الكوبرا.



وبحسب التفاصيل، كان أحد الثعابين يُستخدم خلال العرض، وقد تم تمريره بين الحضور، قبل أن يتسلل إلى ملابس السائح بشكل مفاجئ، ما أدى إلى لدغه في ساقه أثناء الفعالية.



وأوضحت الشرطة أن الضحية أظهر علامات تسمم حاد عقب الحادث، حيث جرى إنعاشه ميدانيًا قبل نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بإصابته.



وأشار البيان إلى أن الرجل ينحدر من منطقة أونترالغاو في بافاريا، وكان يقضي عطلته برفقة اثنين من أفراد عائلته وقت وقوع الحادث.



وفي السياق ذاته، باشرت السلطات الألمانية تحقيقًا في ملابسات الوفاة، فيما لا تزال نتائج الفحوصات السمية قيد الانتظار لتحديد طبيعة السموم وتأثيرها بدقة.



ولم تُصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن الواقعة، بينما تتواصل التحقيقات لكشف تفاصيل تنظيم العرض داخل الفندق.





