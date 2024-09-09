"معاً حتى الموت".. زوجان بريطانيان ينهيان حياتهما طوعاً

الوكيل الإخباري- "معاً حتى الموت" هكذا قرّر زوجان بريطانيان إنهاء حياتهما معاً في "تابوت الانتحار" أو ما يُسمى بـ"جهاز ساركو لنهاية الحياة"، واتخذا هذا القرار لأنهما لا يتحملان فكرة موت أحدهما قبل الآخر.

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ذكر مهندس سلاح الجو الملكي البريطاني المتقاعد، بيتر سكوت (86 عاماً)، أنه لا يستطيع تحمل فكرة العيش بدون زوجته الممرضة السابقة كريستين (80 عاماً)، بعد تشخيص إصابتها بالمراحل الأولى من الخرف.



وشرح لموقع "مترو" أنه اختار الموت مع زوجته بعد عشرة عمر طويلة، لأن البديل عن الرحيل معها هو الوقوع في فخ العجز والألم داخل مراكز "هيئة الخدمات الصحية الوطنية".



وأضاف: "الحكومة تأخذ مدخراتك ومنزلك لدفع ثمن رعايتك".



وشدّد على أنه لا يريد أن يكون محاصراً على سريره يعاني من أمراض الشيخوخة، لأن هذا وجه آخر للموت على حد تعبيره.



واعتبر بيتر أن مساعدتهما على الموت تمنحهما فرصة للرحيل بكرامة. وأكد أنه يرفض طلب أولادهما بإمضاء بقية حياتهما في دار رعاية للمسنين، ويرغبان بحرق جثتيهما ونثر رمادهما في مقبرة البلدة.



وأكد أن قرارهما "حاسم ولا رجوع فيه"، لكنه لم يكشف للصحيفة عن الموعد الذي حدداه للسفر إلى سويسرا لإنهاء حياتهما في مركز "ذا لاست ريزورت".



لفت الموقع البريطاني إلى أن الانتحار الطوعي أصبح قانونياً في سويسرا منذ عام 1942، لكنه لا يزال يثير جدلاً في العديد من المدن السويسرية.



وشرح الموقع الطريقة التي ينوي بها الزوجان الانتحار داخل جهاز "ساركو"، الذي ابتكره الطبيب الأسترالي فيليب نيتشكي.