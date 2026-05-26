معمول التمر التقليدي.. وصفة العيد الأصلية بخطوات سهلة

الثلاثاء، 26-05-2026 10:24 ص
الوكيل الإخباري-   يُعد معمول التمر من أشهر الحلويات العربية التقليدية التي تحضر في الأعياد، ويتميز بقوامه الهش ونكهته الغنية وحشوة التمر اللذيذة. إليكِ طريقة تحضيره بالخطوات التقليدية في المنزل.اضافة اعلان


خطوات تحضير معمول التمر بالطريقة التقليدية
المكونات
العجينة:
3 أكواب سميد ناعم
كوب دقيق
كوب زبدة مذابة أو سمن
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة)
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد
رشة ملح
الحشوة:
كوبان تمر منزوع النوى
ملعقة كبيرة سمن أو زبدة
نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
طريقة التحضير
في وعاء، اخلطي السميد مع الدقيق والسكر والملح والخميرة.
أضيفي الزبدة المذابة وادعكي الخليط جيدًا حتى يتشرب الدهن.
أضيفي الحليب الدافئ وماء الزهر تدريجيًا حتى تتشكل عجينة متماسكة وطرية.
اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة على الأقل.
في هذه الأثناء، اخلطي التمر مع السمن والقرفة حتى يصبح طريًا وسهل التشكيل.
شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم احشيها بالتمر وأغلقيها جيدًا باستخدام قالب المعمول أو باليد.
رتّبي حبات المعمول في صينية واخبزيها في فرن محمّى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.
بعد أن تبرد، يمكن رشّها بسكر البودرة وتقديمها.
 
 


