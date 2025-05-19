معهد البحوث الفلكية بمصر يكشف أول أيام عيد الأضحى

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فإن الهلال الجديد سيبقى في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، ما يُرجح إمكانية رؤيته بوضوح مساء ذلك اليوم.
وتشير التقديرات الفلكية إلى أن غرة شهر ذو الحجة ستكون يوم الأربعاء 28 مايو، فيما تُصادف وقفة عرفات فلكيًا يوم الخميس 5 يونيو.
وبناءً عليه، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيًا هو يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية، على أن يتم تأكيد الموعد رسميًا من قبل الجهات الشرعية المختصة في كل دولة مع ثبوت رؤية الهلال.
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