مغردون: بعد 14 عاما انتصر الطفل حمزة الخطيب على قاتله عاطف نجيب

يوم الجمعة، أعلنت قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية عن القبض على العميد عاطف نجيب في مدينة اللاذقية. وهو ما أثار موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون آراءهم حول هذا الخبر الذي يعتبر تطورًا مهمًا في ملف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة السورية.
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