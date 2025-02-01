مغردون: بعد 14 عاما انتصر الطفل حمزة الخطيب على قاتله عاطف نجيب

الوكيل الإخباري- في عام 2011، مع اندلاع ثورات الربيع العربي، شهدت مدينة درعا واحدة من أولى بواكير الاحتجاجات ضد النظام السوري، بعد أن كتب بعض الأطفال في المدينة عبارة "أجاك الدور يا دكتور" على جدران المدارس، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى قمعهم بعنف. كان عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، يقود الأمن السياسي في درعا، وشرع في اعتقال وتعذيب الأطفال. من بين هؤلاء الأطفال، كان حمزة الخطيب، الذي تم تسليمه جثة إلى عائلته ومعها آثار التعذيب، مما أشعل شرارة الثورة السورية ضد نظام الأسد.

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يوم الجمعة، أعلنت قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية عن القبض على العميد عاطف نجيب في مدينة اللاذقية. وهو ما أثار موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون آراءهم حول هذا الخبر الذي يعتبر تطورًا مهمًا في ملف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة السورية.